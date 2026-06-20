Samsung розробляє плавучі дата-центри для зростаючих потреб ШІ
Суднобудівний підрозділ Samsung Heavy Industries просуває проєкт створення плавучих дата-центрів, які мають забезпечити додаткові потужності для обробки даних на тлі швидкого зростання попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту.
Про це пише SammyGuru.
Навіщо переносити дата-центри в море
Компанія працює над суднами, спеціально спроєктованими для розміщення обчислювальних систем, що дозволить перенести частину навантаження з наземних об’єктів на морські платформи.
Samsung Heavy Industries співпрацює з грецькою компанією Capital Clean Energy Carriers та класифікаційною організацією Lloyd’s Register, щоб реалізувати проєкт плавучого дата-центру потужністю 50 МВт.
На відміну від компаній, які переобладнують старі судна, Samsung будує такі платформи з нуля, орієнтуючись на потреби високопродуктивних ШІ-систем.
Плавучі дата-центри мають вирішити проблему нестачі місця, обмежень електромереж та складнощів із підключенням до енергосистеми, з якими стикаються наземні об’єкти у США та Європі. Для охолодження обладнання планується використовувати морську воду.
Судна зможуть підключатися до берегових електромереж або генерувати енергію самостійно за допомогою паливних елементів на основі СПГ.
Водночас експлуатація серверів у морському середовищі також пов’язана з низкою ризиків, включно з вібраціями, підвищеною вологістю та впливом солі.
З огляду на це, Samsung спільно з Supermicro досліджує, чи здатне високопродуктивне обладнання стабільно працювати в таких умовах протягом тривалого часу. Компанія також розробляє рішення для захисту систем від корозії та нестабільності.
Інтерес до такого формату зростає серед судновласників, які шукають більш стабільні джерела доходу порівняно з традиційними вантажними перевезеннями.
Замість транспортування товарів вони можуть здавати судна в оренду технологічним компаніям для розміщення обчислювальних потужностей за довгостроковими контрактами. Це поєднує морську інфраструктуру з цифровими сервісами та може вплинути на розвиток обох галузей.
Samsung не є єдиною компанією, що працює над подібними рішеннями, однак вона рухається швидше за більшість конкурентів. Підприємство вже отримало частину необхідних погоджень і має партнерів, тому наступним етапом стане перевірка того, чи зможуть такі дата-центри стабільно функціонувати поза контрольованими умовами.
Поділитися новиною
Також за темою
На ринок вийшов новий BYD Seal 08: до 900 км запасу ходу і зарядка за 9 хвилин (фото)
ПартнерськаDOROFEEVA стала культурною партнеркою Binance в Україні
Названо найнадійніші авто преміумкласу (фото)
5 помилок у догляді за авто влітку
LG створить у Південній Кореї центр для навчання гуманоїдних роботів
ТОП-10 найпопулярніших компактних автомобілів