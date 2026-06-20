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Samsung розробляє плавучі дата-центри для зростаючих потреб ШІ

Технології&Авто
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Samsung хоче розмістити дата-центри в морі
Samsung хоче розмістити дата-центри в морі
Суднобудівний підрозділ Samsung Heavy Industries просуває проєкт створення плавучих дата-центрів, які мають забезпечити додаткові потужності для обробки даних на тлі швидкого зростання попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту.
Про це пише SammyGuru.

Навіщо переносити дата-центри в море

Компанія працює над суднами, спеціально спроєктованими для розміщення обчислювальних систем, що дозволить перенести частину навантаження з наземних об’єктів на морські платформи.
Samsung Heavy Industries співпрацює з грецькою компанією Capital Clean Energy Carriers та класифікаційною організацією Lloyd’s Register, щоб реалізувати проєкт плавучого дата-центру потужністю 50 МВт.
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На відміну від компаній, які переобладнують старі судна, Samsung будує такі платформи з нуля, орієнтуючись на потреби високопродуктивних ШІ-систем.
Плавучі дата-центри мають вирішити проблему нестачі місця, обмежень електромереж та складнощів із підключенням до енергосистеми, з якими стикаються наземні об’єкти у США та Європі. Для охолодження обладнання планується використовувати морську воду.
Судна зможуть підключатися до берегових електромереж або генерувати енергію самостійно за допомогою паливних елементів на основі СПГ.
Водночас експлуатація серверів у морському середовищі також пов’язана з низкою ризиків, включно з вібраціями, підвищеною вологістю та впливом солі.
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З огляду на це, Samsung спільно з Supermicro досліджує, чи здатне високопродуктивне обладнання стабільно працювати в таких умовах протягом тривалого часу. Компанія також розробляє рішення для захисту систем від корозії та нестабільності.
Інтерес до такого формату зростає серед судновласників, які шукають більш стабільні джерела доходу порівняно з традиційними вантажними перевезеннями.
Замість транспортування товарів вони можуть здавати судна в оренду технологічним компаніям для розміщення обчислювальних потужностей за довгостроковими контрактами. Це поєднує морську інфраструктуру з цифровими сервісами та може вплинути на розвиток обох галузей.
Samsung не є єдиною компанією, що працює над подібними рішеннями, однак вона рухається швидше за більшість конкурентів. Підприємство вже отримало частину необхідних погоджень і має партнерів, тому наступним етапом стане перевірка того, чи зможуть такі дата-центри стабільно функціонувати поза контрольованими умовами.
За матеріалами:
mezha.media
ШІSamsung
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