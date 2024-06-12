Samsung оновила Galaxy 23 та інші моделі — Finance.ua

Samsung оновила Galaxy 23 та інші моделі Сьогодні 01:16 — Фондовий ринок

Samsung випустила червневі оновлення безпеки для шести смартфонів — флагманів лінійок Galaxy S23 та Galaxy S24. Оновлення вийшло поки що тільки в США, але і в інших країнах незабаром має з’явитися.

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У випадку апаратів лінійки Galaxy 23 свіже програмне забезпечення проходить під номером S91xUSQS3CXE3, у випадку Galaxy S24 — S92xUSQS2AXE4. Червневий патч усуває 59 вразливостей операційної системи, 37 «латає» сама Google, а 22 усунула сама Samsung — вони стосуються лише смартфонів Galaxy.

Довідка Finance.ua:

Розумний перстень Samsung Galaxy Ring було офіційно представлено в лютому, але це був радше анонс, оскільки досі багато невідомого щодо ґаджета, серед чого й ціна.

Ціна в США коливатиметься від 300 до 350 доларів, а в Індії — близько 35 000 рупій. За таку ціну можна придбати непоганий смартфон, але й це ще не все. Ймовірно, за повноцінне користування Galaxy Ring доведеться платити за підпискою. Зараз незрозуміло, чи є ця підписка обов’язковою, чи це просто щось, що пропонує покращений досвід.



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