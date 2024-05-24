Стали відомі ціни на розумний перстень від Samsung — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Стали відомі ціни на розумний перстень від Samsung

Технології&Авто
12
Стали відомі ціни на розумний перстень від Samsung
Стали відомі ціни на розумний перстень від Samsung, Фото: gsmarena.com
Розумний перстень Samsung Galaxy Ring було офіційно представлено в лютому, але це був радше анонс, оскільки досі багато невідомого щодо ґаджета, серед чого й ціна.
Сайт GSMArena повідомляє, що ціна в США коливатиметься від 300 до 350 доларів, а в Індії - близько 35 000 рупій. За таку ціну можна придбати непоганий смартфон, але й це ще не все. Ймовірно, за повноцінне користування Galaxy Ring доведеться платити за підпискою. Зараз незрозуміло, чи є ця підписка обов’язковою, чи це просто щось, що пропонує покращений досвід.
Читайте також
Судячи з усього, на Samsung Health буде місячна підписка «до 10 доларів». Це те, на що натякнув віцепрезидент Samsung Electronics в інтерв'ю CNBC ще під час першого представлення розумного перстня.
Фото: gsmarena.com
Фото: gsmarena.com
Fitbit Premium коштує 10 доларів США на місяць або 80 доларів США на рік, Apple Fitness+ коштує так само, і (що більш актуально) Oura Ring також має членську підписку — 6 доларів на місяць або 70 доларів на рік. Схоже, Samsung хоче отримати певний постійний дохід за допомогою Ring, як і її конкуренти.
Читайте також
Підписка плюс цінник від 300 доларів може здаватися дорогувато, як за перстень з функціями фітнес трекера, але поки конкуренти не пропонують нічого дешевше. Oura Ring також коштує від 300 доларів, а найдешевші альтернативи — близько 270 доларів. Все впирається у те, що пропонуватиме підписка на Galaxy Ring, і чи вартуватиме вона додатково до витрачених коштів.
За матеріалами:
Мета
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.