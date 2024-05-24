Стали відомі ціни на розумний перстень від Samsung — Finance.ua

Стали відомі ціни на розумний перстень від Samsung 24.05.2024, 01:25 — Технології&Авто

Стали відомі ціни на розумний перстень від Samsung, Фото: gsmarena.com

Розумний перстень Samsung Galaxy Ring було офіційно представлено в лютому, але це був радше анонс, оскільки досі багато невідомого щодо ґаджета, серед чого й ціна.

Сайт GSMArena повідомляє , що ціна в США коливатиметься від 300 до 350 доларів, а в Індії - близько 35 000 рупій. За таку ціну можна придбати непоганий смартфон, але й це ще не все. Ймовірно, за повноцінне користування Galaxy Ring доведеться платити за підпискою. Зараз незрозуміло, чи є ця підписка обов’язковою, чи це просто щось, що пропонує покращений досвід.

Судячи з усього, на Samsung Health буде місячна підписка «до 10 доларів». Це те, на що натякнув віцепрезидент Samsung Electronics в інтерв'ю CNBC ще під час першого представлення розумного перстня.

Фото: gsmarena.com

Fitbit Premium коштує 10 доларів США на місяць або 80 доларів США на рік, Apple Fitness+ коштує так само, і (що більш актуально) Oura Ring також має членську підписку — 6 доларів на місяць або 70 доларів на рік. Схоже, Samsung хоче отримати певний постійний дохід за допомогою Ring, як і її конкуренти.

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Підписка плюс цінник від 300 доларів може здаватися дорогувато, як за перстень з функціями фітнес трекера, але поки конкуренти не пропонують нічого дешевше. Oura Ring також коштує від 300 доларів, а найдешевші альтернативи — близько 270 доларів. Все впирається у те, що пропонуватиме підписка на Galaxy Ring, і чи вартуватиме вона додатково до витрачених коштів.

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