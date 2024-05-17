Samsung представила 18.2-дюймовий прототип QD-LED дисплея (фото) — Finance.ua
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Samsung представила 18.2-дюймовий прототип QD-LED дисплея (фото)

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Samsung представила 18.2-дюймовий прототип QD-LED дисплея (фото)
Samsung представила 18.2-дюймовий прототип QD-LED дисплея (фото)
Поточні дисплеї з квантовими точками ґрунтуються на фотолюмінесценції, яка потребує зовнішнього джерела світла для посилення кольору. QD-LED поєднує високу ефективність самостійного світіння дисплеїв з точністю передачі кольору та широким спектром відтінків квантових точок.
У порівнянні з OLED, QD-LED має більш стабільний матеріал завдяки використанню неорганічних квантових точок.
Samsung представила прототип дисплея QD-LED, який має розмір 18.2 дюйми, роздільну здатність 3200×1800 пікселів і щільність 202 ppi. Для створення піксельної картини на великій площі використовується технологія струминного друку, що значно підвищує ефективність виробництва.
Екологічно чистий QD-LED дисплей від Samsung не містить традиційних квантових точок на основі кадмію і заснований на технології, що дозволяє уникнути використання кадмію.
За матеріалами:
iLenta
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