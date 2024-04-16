Samsung став найбільшим постачальником смартфонів у світі — Finance.ua

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Samsung став найбільшим постачальником смартфонів у світі

Технології&Авто
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Samsung став найбільшим постачальником смартфонів у світі
Samsung став найбільшим постачальником смартфонів у світі
Південнокорейський гігант Samsung повернув собі лідерство на світовому ринку смартфонів у I кварталі.
Про це стало відомо з даних дослідницької компанії International Data Corporation (IDC).
За підсумками 2023 року лідером стала американська Apple Inc. У І кварталі 2024 року постачання смартфонів у світі зросли на 7,8% у річному вимірі, до 289,4 млн штук, згідно з попереднім звітом IDC. Це зростання зафіксовано вже третій квартал поспіль, що свідчить про відновлення ринку після дворічного спаду.
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Samsung зменшив обсяги продажів на 0,7% у річному вимірі, тоді як продажі Apple знизилися на 9,6%. Тим часом китайська Xiaomi збільшила постачання на третину, а бренд Transsion показав зростання майже на 85% і піднявся на четверте місце в списку найбільших постачальників смартфонів у світі.
«Як очікувалося, відновлення ринку смартфонів триває на тлі поступового підвищення оптимізму щодо провідних брендів, — зауважив віцепрезидент підрозділу Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers Раян Ріт. — Apple вибилася в лідери наприкінці минулого року, але Samsung успішно повернув собі перше місце в І кварталі».
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Аналітики IDC передбачають, що Samsung та Apple і надалі будуть домінувати у верхньому ціновому сегменті, проте також вказують на потенціал до подальшого зростання і диверсифікації таких брендів, як Huawei, Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus і vivo.
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