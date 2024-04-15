Названо найбільш продавані смартфони у світі — Finance.ua

Названо найбільш продавані смартфони у світі 15.04.2024, 01:27 — Технології&Авто

Названо найбільш продавані смартфони у світі

Експерти китайської аналітичної компанії Chaodian з’ясували, які моделі смартфонів у діапазоні цін від 600 до 800 доларів продавалися найкраще.

Поданий звіт стосується продажу останнього кварталу 2023 року.

Більшість списку складається з базових моделей iPhone. Так, найпопулярнішими смартфонами Apple стали iPhone 15, 13 та 14. Також у списку є iPhone 12, iPhone 13 mini та iPhone 15 Plus.

Другим за популярністю брендом став Samsung: 4 з 20 смартфонів, що найбільш продаються. Також у рейтингу є 3 моделі Xiaomi, 2 моделі Google Pixel та по одній моделі від vivo, OPPO, IQOO та Motorola.

Топ-20 смартфонів, що найбільш продаються, за 600−800 доларів у четвертому кварталі 2023 року:

iPhone 15 — 5,29 млн штук;

iPhone 13 — 2,37 млн ​​штук;

Samsung Galaxy S23 FE — 2,24 млн штук;

iPhone 14 — 1,93 млн штук;

Samsung Galaxy S23 — 1,69 млн штук;

Google Pixel 8 — 1,18 млн штук;

Xiaomi 14 Pro — 870 тис. штук;

iPhone 12 — 460 тис. штук;

vivo X100 Pro — 350 тис. штук;

Motorola razr 2023 — 300 тис. штук;

Xiaomi 14 — 250 тис. штук;

Xiaomi 13T Pro — 220 тис. штук;

Samsung Galaxy S22 — 210 тис. штук;

iPhone 15 Plus — 210 тис. штук;

Huawei Mate 60 — 190 тис. штук;

IQOO 12 Pro — 170 тис. штук;

OPPO Find N3 Flip — 170 тис. штук;

Samsung Galaxy S23+ - 160 тис. штук;

Google Pixel 7 — 160 тис. штук.

У списку вкрай мало смартфонів із гнучкими екранами. Є лише дві розкладачки Motorola razr 2023 та OPPO Find N3 Flip. Це пояснюється тим, що зазвичай складані смартфони коштують понад 800 доларів.

iTechua За матеріалами:

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