Названо найбільш продавані смартфони у світі — Finance.ua

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Названо найбільш продавані смартфони у світі

Технології&Авто
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Названо найбільш продавані смартфони у світі
Названо найбільш продавані смартфони у світі
Експерти китайської аналітичної компанії Chaodian з’ясували, які моделі смартфонів у діапазоні цін від 600 до 800 доларів продавалися найкраще.
Поданий звіт стосується продажу останнього кварталу 2023 року.
Більшість списку складається з базових моделей iPhone. Так, найпопулярнішими смартфонами Apple стали iPhone 15, 13 та 14. Також у списку є iPhone 12, iPhone 13 mini та iPhone 15 Plus.
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Другим за популярністю брендом став Samsung: 4 з 20 смартфонів, що найбільш продаються. Також у рейтингу є 3 моделі Xiaomi, 2 моделі Google Pixel та по одній моделі від vivo, OPPO, IQOO та Motorola.

Топ-20 смартфонів, що найбільш продаються, за 600−800 доларів у четвертому кварталі 2023 року:

  • iPhone 15 — 5,29 млн штук;
  • iPhone 13 — 2,37 млн ​​штук;
  • Samsung Galaxy S23 FE — 2,24 млн штук;
  • iPhone 14 — 1,93 млн штук;
  • Samsung Galaxy S23 — 1,69 млн штук;
  • Google Pixel 8 — 1,18 млн штук;
  • Xiaomi 14 Pro — 870 тис. штук;
  • iPhone 12 — 460 тис. штук;
  • vivo X100 Pro — 350 тис. штук;
  • Motorola razr 2023 — 300 тис. штук;
  • Xiaomi 14 — 250 тис. штук;
  • Xiaomi 13T Pro — 220 тис. штук;
  • Samsung Galaxy S22 — 210 тис. штук;
  • iPhone 15 Plus — 210 тис. штук;
  • Huawei Mate 60 — 190 тис. штук;
  • IQOO 12 Pro — 170 тис. штук;
  • OPPO Find N3 Flip — 170 тис. штук;
  • Samsung Galaxy S23+ - 160 тис. штук;
  • Google Pixel 7 — 160 тис. штук.
У списку вкрай мало смартфонів із гнучкими екранами. Є лише дві розкладачки Motorola razr 2023 та OPPO Find N3 Flip. Це пояснюється тим, що зазвичай складані смартфони коштують понад 800 доларів.
За матеріалами:
iTechua
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