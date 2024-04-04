Експерти обрали найкращі смартфони 2024 року в категорії «топ за свої гроші» — Finance.ua

Експерти обрали найкращі смартфони 2024 року в категорії «топ за свої гроші» Сьогодні 22:42 — Фондовий ринок

Експерти обрали найкращі смартфони 2024 року в категорії «топ за свої гроші»

Творці бенчмарка AnTuTu випустили свіжий рейтинг найкращих смартфонів на базі Android за співвідношенням ціни та продуктивності станом на березень 2024 року. Усі пристрої розбиті на чотири цінові категорії.

Якщо ви не стежите активно за ринком смартфонів, то цей рейтинг може бути особливо корисним під час вибору нового пристрою. По суті, ці смартфони зараз пропонують максимум функціонала за адекватну ціну, принаймні у китайських фахівців.

Серед найдоступніших смартфонів (до 275 доларів) лідером сьогодні є Redmi K70E на процесорі Dimensity 8300 Ultra, співвідношення продуктивність/ціна — 803. Друге і третє місця дісталися Redmi Note 12 Turbo і Redmi Note 12T Pro.

Смартфон iQOO Neo9 у конфігурації 12+256 ГБ і з процесором Snapdragon 8 Gen 2 лідирує в рейтингу серед недорогих смартфонів у діапазоні $276−414. На другому місці - старший брат iQOO Neo9 Pro, але з Dimensity 9300, а замикає трійку лідерів у цій категорії Redmi K70.

У сегменті дорожчих пристроїв лідирує смартфон Realme — GT5 Pro. На сьогодні це найдоступніший девайс з актуальним Snapdragon 8 Gen 3. На другому і третьому місцях — Redmi K70 Pro і Meizu 21.

В останній категорії зібрані флагманські смартфони, ціна на які стартує від 550 доларів. Тут переможцем став OnePlus 12 — за такий цінник конкурентів у нього немає. Далі йдуть Xiaomi 14 і Honor Magic 6.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, AnTuTu ділився рейтингом найпотужніших смартфонів у 2024 році - запасу продуктивності в кожного з них вистачить на багато років. А перші три місця посідають пристрої Asus, Oppo і iQOO.

А вже у квітні цього року дебютує недорогий Redmi Note 13 Turbo, який називають головним «убивцею» флагманів. «Турбо» виявиться потужним апаратом, отримає супершвидку зарядку і приємний цінник у 300 доларів.

УНІАН За матеріалами:

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