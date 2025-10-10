Samsung готує випуск Galaxy S24 Ultra
Компанія Samsung готується випустити новий Galaxy S26 Ultra. Один з кольорів буде схожий із новим iPhone 17 Pro.
Про це повідомляє Phone Arena.
У мережі з’явилися ймовірні фото майбутніх смартфонів, один з них матиме новий помаранчевий колір, схожий з iPhone 17 Pro.
У майбутніх смартфонах також зміниться дизайн, зокрема з’являться більш закруглені кути та виступ камери, який має схожий колір із телефоном.
Проте інсайдери не певні, що саме ці кольори будуть презентовані в майбутньому, а помаранчевий може замінити чорний.
Проте відомо це стане під час презентації, яка найімовірніше відбудеться вже у січні 2026 року.
Раніше писали, що Samsung активно працює над наступною флагманською лінійкою Galaxy S26, і останні витоки вказують на масштабні зміни у сфері мобільної відеографії.
За даними інсайдерів, смартфони отримають підтримку професійних відеоінструментів APV (Advanced Pro Video codec) та LUT (Look-Up Table), що дозволить компанії напряму кинути виклик Apple і її iPhone 17 Pro.
