Samsung готує до випуску друге покоління Galaxy Ring з покращеними характеристиками — Finance.ua

Samsung готує до випуску друге покоління Galaxy Ring з покращеними характеристиками 10.11.2024, 00:19 — Технології&Авто

Samsung готує до випуску друге покоління Galaxy Ring з покращеними характеристиками

Компанія Samsung літом 2024 року анонсувала розумне кільце Galaxy Ring.

Зараз в інтернеті зʼявилась інформація , що виробник вже працює над другим поколінням гаджета.

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Згідно з чутками, Galaxy Ring 2 з’явиться раніше, ніж планувалося спочатку. Реліз пристрою варто чекати у першій половині 2025 року.

Можливо гаджет дебютує разом з флагманською лінійкою смартфонів Galaxy S25 у січні або лютому.

Що планують покращити

Щодо характеристик, то Galaxy Ring 2 отримає покращений час автономної роботи. Крім цього модель стане тонше.

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Очевидно, кільце також матиме нові функції, але які саме — поки що невідомо. Можливо виробник додасть NFC-модуль для безконтактних платежів.

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