Samsung готує до випуску друге покоління Galaxy Ring з покращеними характеристиками — Finance.ua

Samsung готує до випуску друге покоління Galaxy Ring з покращеними характеристиками
Компанія Samsung літом 2024 року анонсувала розумне кільце Galaxy Ring.
Зараз в інтернеті зʼявилась інформація, що виробник вже працює над другим поколінням гаджета.
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Згідно з чутками, Galaxy Ring 2 з’явиться раніше, ніж планувалося спочатку. Реліз пристрою варто чекати у першій половині 2025 року.
Можливо гаджет дебютує разом з флагманською лінійкою смартфонів Galaxy S25 у січні або лютому.
Що планують покращити
Щодо характеристик, то Galaxy Ring 2 отримає покращений час автономної роботи. Крім цього модель стане тонше.
Очевидно, кільце також матиме нові функції, але які саме — поки що невідомо. Можливо виробник додасть NFC-модуль для безконтактних платежів.
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