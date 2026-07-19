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Samsung готує до виходу трекер SmartTag 3

Технології&Авто
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SmartTag 3
SmartTag 3
За даними інсайдера Роланда Квандта, компанія Samsung планує представити новий трекер SmartTag 3 одночасно з виходом смартфона Galaxy S26 FE. Пристрій стане наступником моделі SmartTag 2, яка була випущена три роки тому.
Про це пише NotebookCheck.
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SmartTag 2, який коштує близько $50, зарекомендував себе як надійний Bluetooth‑трекер. Він інтегрується з мережею SmartThings Find, що дозволяє швидко знаходити позначені предмети за допомогою смартфонів Galaxy.
Однією з ключових переваг пристрою є тривалий час роботи від батареї — від 500 до 700 днів на змінному елементі CR2032. Крім того, він має отвір для кільця, що спрощує кріплення до ключів чи інших речей.
Втім, у SmartTag 2 є суттєві обмеження. Він сумісний лише з пристроями Samsung Galaxy, тому не підходить для користувачів iPhone чи інших Android‑смартфонів. Мережа краудсорсингового відстеження також менша за Apple Find My, адже працює лише через Galaxy‑пристрої.
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Це призводить до менш частих оновлень місцеположення у регіонах, де таких смартфонів небагато. Додатково використання стандарту Bluetooth 5.3 нині вважається застарілим.
Очікується, що SmartTag 3 отримає сучасніший модуль Bluetooth та розширені можливості мережі, що зробить його конкурентнішим на ринку трекерів.

Дата виходу SmartTag 3

Щодо термінів презентації, джерела називають різні дати. Деякі припускають, що новий трекер може бути показаний вже 22 липня на заході Galaxy Unpacked у Лондоні, де Samsung планує представити низку нових пристроїв.
Інші вважають, що реліз відбудеться восени — у вересні або жовтні, коли компанія традиційно випускає моделі серії FE. Для прикладу, Galaxy S25 FE був представлений саме у цей період.
За матеріалами:
mezha.media
Samsung
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