Mercedes-AMG представила новий CLA 45 (фото) 19.07.2026, 01:03 — Технології&Авто

Дебютував Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+, Фото: Mercedes

Компанія Mercedes-AMG офіційно представила нові CLA 45 4Matic+ у кузовах седан і універсал Shooting Brake. Прем’єра моделей відбулася в рамках Фестивалю швидкості у Гудвуді у Великій Британії.

Про це пише «Кореспондент».

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Зовні новинки відрізняються від стандартного CLA новими бамперами з активними повітрозабірниками, фірмовою панеллю Panamericana замість традиційної решітки радіатора, спортивними порогами, 19- або 20-дюймовими колісними дисками та активним електричним спойлером.

У салоні встановлені спортивне кермо, ексклюзивне оздоблення та декоративні елементи AMG.

Новинки побудовані на платформі MMA, яка призначена для компактних моделей преміального сегмента. Базові версії CLA третього покоління дебютували навесні 2025 року, а тепер сімейство поповнилося найпотужнішими модифікаціями від AMG.

Головною особливістю Mercedes-AMG CLA 45 стала повністю електрична силова установка з трьома електродвигунами. Один мотор встановлений на передній осі, ще два — на задній. Сумарна потужність системи становить 680 к.с., а максимальний крутний момент сягає 1759 Нм.

Обидві версії прискорюються від 0 до 100 км/год за 3 секунди. Максимальна швидкість електронно обмежена на позначці 250 км/год, однак із пакетом AMG Dynamic Plus вона збільшується до 270 км/год.

Електромобілі отримали 800-вольтову архітектуру та акумулятор ємністю 94 кВт·год. Максимальний запас ходу за одним зарядом перевищує 670 км у седана та становить до 640 км у версії Shooting Brake. Швидка зарядка дозволяє поповнити батарею з 10 до 80% за 22 хвилини, а за 10 хвилин можна отримати запас енергії приблизно на 270 км.

Габарити моделей практично однакові. Довжина кузова становить 4742 мм, колісна база — 2790 мм, ширина — 1859 мм. Висота седана дорівнює 1469 мм, універсала — 1471 мм.

Об’єм багажника складає 390 літрів у седана та 450 літрів у Shooting Brake, додатково передбачений передній багажний відсік об’ємом 101 літр. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,23 для седана та 0,26 для універсала.

Mercedes-AMG CLA 45 оснащений спортивною підвіскою AMG Ride Control зі сталевими пружинами.

Водіям доступні режими Comfort, Sport і AMGForce S+, останній імітує характерне звучання двигуна внутрішнього згоряння.

Крім того, система AMG Dynamic Select пропонує шість режимів руху, що змінюють налаштування шасі, кермового управління, системи стабілізації та рекуперації.

Гальмівна система включає шестипоршневі супорти та вентильовані диски діаметром 390 мм спереду і 350 мм ззаду.

Компанія поки не оголосила дату початку продажів і вартість нових Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+.

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