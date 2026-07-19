4 автомобілі 2026 року, які здобули нагороду з безпеки від IIHS (фото) Сьогодні 04:16 — Технології&Авто

Audi A6

Страховий інститут безпеки дорожнього руху США (IIHS), який представляє інтереси страхової галузі, оприлюднив результати нового раунду масштабних краш-тестів. Ще три кросовери та один преміальний седан змогли вибороти найвищу та найсуворішу відзнаку організації — Top Safety Pick+. Водночас п’ять інших нещодавно протестованих моделей не змогли пройти жорсткий відбір.

Про це пише usatoday.

У 2026 році інститут суттєво посилив критерії відбору. Як зазначив президент організації Девід Харкі, тепер експерти вимагають від автовиробників забезпечити безкомпромісний захист не лише для водія, а й для пасажирів на задніх сидіннях, а також впроваджувати ефективні ШІ-системи запобігання аваріям на високій швидкості та наїздам на пішоходів.

Головна несподіванка року: провал сімейного сегмента

Аналіз поточної статистики демонструє тотальне домінування кросоверів та позашляховиків, які забрали 38 із 49 найвищих нагород Top Safety Pick+ та 12 із 18 відзнак Top Safety Pick.

Найбільше занепокоєння експертів викликає категорія мінівенів та невеликих пікапів — цього року в ній немає жодного переможця.

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Мінівени традиційно вважаються сімейним транспортом, проте вони досі демонструють слабкий рівень захисту пасажирів другого та третього рядів під час ударів.

З огляду на це, фахівці радять батькам звернути увагу на безпечніші седани та кросовери, тим паче, що ціни на моделі з вищим рейтингом безпеки починаються від 30 000 доларів (а бюджетний Kia K4 взагалі коштує 22 900 доларів).

Чотири нові тріумфатори краш-тестів Top Safety Pick+

Ці моделі продемонстрували зразкові результати під час найскладніших випробувань поточного року.

Audi A6

Audi A6

Німецький бізнес-седан пройшов суттєве технічне переосмислення для поточного модельного року. Окрім відмінної міцності кузова, автомобіль отримав найвищий бал за роботу оновленої інтелектуальної системи запобігання лобовим зіткненням на трасі.

BMW X1

Компактний кросовер нарешті потрапив до елітного клубу переможців завдяки кардинальному покращенню конструкції. Модель отримала «хороший» рейтинг у найскладнішому фронтальному краш-тесті з помірним перекриттям, який вона раніше провалювала.

Mazda CX-5

Mazda CX-5

Свіжа модифікація бестселера 2026 року отримала свій «плюс» завдяки ідеальним оцінкам за комплексні випробування активної безпеки. Електроніка бездоганно відпрацювала сценарії раптової появи пішоходів та екстреного гальмування перед іншими машинами.

Subaru Crosstrek Hybrid

Subaru Crosstrek Hybrid

Абсолютна технічна новинка на ринку. Експерти наголошують, що через конструктивні відмінності кузова та специфіку кріплення важкої батареї цей гібрид тестувався як окрема модель, незалежно від стандартного бензинового Crosstrek. Результат — ідеальні оцінки за уникнення лобових зіткнень.

За якими критеріями оцінювали автомобілі

Щоб отримати заповітний знак «+», транспортні засоби повинні мати оцінки «добре» або «прийнятно» у таких жорстких дисциплінах:

Фронтальний краш-тест із малим перекриттям передньої частини. Фронтальний краш-тест із помірним перекриттям (оцінка захисту пасажирів ззаду). Боковий удар важким бар’єром. Ефективність, яскравість та кут освітлення штатних фар.

Також обов’язковою є наявність вищого балу за роботу електронних систем запобігання фронтальним аваріям (Vehicle-to-Vehicle 2.0 та виявлення пішоходів), висока гучність нагадувань про непристебнуті ремені та максимальна зручність використання кріплень для дитячих автокрісел (LATCH).

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