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OpenAI представив нового ШІ-агента для конкуренції з Anthropic

Технології&Авто
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OpenAI
OpenAI
Американський стартап OpenAI представив нового ШІ-агента для конкуренції у галузі штучного інтелекту з компанією Anthropic.
Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про новий ШІ-агент від OpenAI

У компанії зазначили, що новий ШІ-агент ChatGPT Work поєднує популярний чат-бот OpenAI з інструментом Codex для створення документів, презентацій та вебсайтів.
Він працює на найсучаснішій моделі штучного інтелекту OpenAI, GPT-5.6, яка також дебютувала нещодавно.
Загалом компанія випустила три різні розміри своєї моделі 5.6.
Запуск цієї моделі був відкладений минулого місяця на прохання уряду США через побоювання щодо національної безпеки.
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ChatGPT Work — це пряма відповідь на Claude Cowork від Anthropic, запущеного в січні агента, який здатний автономно планувати та виконувати багатоетапні завдання.
Як ChatGPT Work, так і Claude Cowork розроблені для тих, хто не є програмістом, але хоче скористатися можливостями інструментів кодування на базі штучного інтелекту, які часто є більш потужними, ніж стандартні чат-боти, але вимагають спеціалізованих знань.
Представники OpenAI наголосили, що їхні нові продукти будуть «як дешевшими, так і ширше доступними, ніж продукти конкурентів».
Серед іншого, OpenAI також оголосила новий десктопний додаток ChatGPT та функцію, яка дозволить користувачам створювати та ділитися вебсайтами безпосередньо через ChatGPT Work.
За матеріалами:
Укрінформ
ШІOpenAI
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