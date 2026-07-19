OpenAI представив нового ШІ-агента для конкуренції з Anthropic 19.07.2026, 00:16 — Технології&Авто

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Американський стартап OpenAI представив нового ШІ-агента для конкуренції у галузі штучного інтелекту з компанією Anthropic.

Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про новий ШІ-агент від OpenAI

У компанії зазначили, що новий ШІ-агент ChatGPT Work поєднує популярний чат-бот OpenAI з інструментом Codex для створення документів, презентацій та вебсайтів.

Він працює на найсучаснішій моделі штучного інтелекту OpenAI, GPT-5.6, яка також дебютувала нещодавно.

Загалом компанія випустила три різні розміри своєї моделі 5.6.

Запуск цієї моделі був відкладений минулого місяця на прохання уряду США через побоювання щодо національної безпеки.

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ChatGPT Work — це пряма відповідь на Claude Cowork від Anthropic, запущеного в січні агента, який здатний автономно планувати та виконувати багатоетапні завдання.

Як ChatGPT Work, так і Claude Cowork розроблені для тих, хто не є програмістом, але хоче скористатися можливостями інструментів кодування на базі штучного інтелекту, які часто є більш потужними, ніж стандартні чат-боти, але вимагають спеціалізованих знань.

Представники OpenAI наголосили, що їхні нові продукти будуть «як дешевшими, так і ширше доступними, ніж продукти конкурентів».

Серед іншого, OpenAI також оголосила новий десктопний додаток ChatGPT та функцію, яка дозволить користувачам створювати та ділитися вебсайтами безпосередньо через ChatGPT Work.

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