Samsung додасть до своїх ґаджетів систему безпеки, засновану на блокчейні — Finance.ua
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Samsung додасть до своїх ґаджетів систему безпеки, засновану на блокчейні

Фінтех і Картки
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Samsung додасть до своїх ґаджетів систему безпеки, засновану на блокчейні
Samsung додасть до своїх ґаджетів систему безпеки, засновану на блокчейні
Корейська технологічна компанія Samsung оголосила про впровадження системи Privat Blockhain, яка має підвищити безпеку використання смарт-пристроїв. Система отримала назву Knox Matrix та позиціюється ​​як глобальне оновлення безпеки у ґаджетах від Samsung.
Подробиці роботи системи поки не розголошуються, однак у Samsung заявили, що вона об’єднуватиме різні інтелектуальні пристрої шляхом багаторівневого взаємного моніторингу. Наприклад, використання телефону, підключеного до іншого смарт-пристрою, телевізора або кондиціонера, зробить обидва ґаджети безпечнішими від будь-якої кіберзагрози — чим більше пристроїв — тім більша безпека. У компанії запевняють, що рішення Knox Matrix також спростить можливості залогінення у систему управління будинку, оскільки режим входу автоматично розподілятиметься між пристроями, підключеними до мережі.
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Інноваційне технологічне рішення з покращення безпеки охоплюватиме всі пристрої, незалежно від того на якій операційній системі вони працюють. Як заявили у компанії, конфіденційна інформація на ґаджетах буде захищена значно краще, ніж раніше. Щоправда, у Samsung поки не розкрили технічні характеристики системи та не назвали дату її релізу.
Нагадаємо, що у вересні південнокорейський технологічний гігант став найактивнішим інвестором у криптовалютній галузі — корпорація вклала близько $ 6 мільярдів у крипто-стартапи. Як стало відомо зі звіту аналітиків Blockdata, з вересня 2021 року по червень 2022 року представники Samsung інвестували у 13 проектів, пов’язаних із криптовалютами та блокчейн-технологіями.
Раніше у компанії також зазначали, що планують інвестувати кошти у технологію MachineFi. За словами директора Samsung Next Реймонда Ляо, фірма зосереджується на інвестуванні в блокчейн, штучний інтелект та віртуальну реальність. «Те, до чого йде IoTeX, вписується в кілька наших напрямків. Я сподіваюся, що ми зможемо зробити внесок у подальший успіх MachineFi. Це дуже захопливо», — заявив Ляо.
За матеріалами:
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