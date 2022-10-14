Samsung додасть до своїх ґаджетів систему безпеки, засновану на блокчейні — Finance.ua

Samsung додасть до своїх ґаджетів систему безпеки, засновану на блокчейні Вчора 22:48 — Фінтех і Картки

Samsung додасть до своїх ґаджетів систему безпеки, засновану на блокчейні

Корейська технологічна компанія Samsung оголосила про впровадження системи Privat Blockhain, яка має підвищити безпеку використання смарт-пристроїв. Система отримала назву Knox Matrix та позиціюється ​​як глобальне оновлення безпеки у ґаджетах від Samsung.

Подробиці роботи системи поки не розголошуються, однак у Samsung заявили, що вона об’єднуватиме різні інтелектуальні пристрої шляхом багаторівневого взаємного моніторингу. Наприклад, використання телефону, підключеного до іншого смарт-пристрою, телевізора або кондиціонера, зробить обидва ґаджети безпечнішими від будь-якої кіберзагрози — чим більше пристроїв — тім більша безпека. У компанії запевняють, що рішення Knox Matrix також спростить можливості залогінення у систему управління будинку, оскільки режим входу автоматично розподілятиметься між пристроями, підключеними до мережі.

Інноваційне технологічне рішення з покращення безпеки охоплюватиме всі пристрої, незалежно від того на якій операційній системі вони працюють. Як заявили у компанії, конфіденційна інформація на ґаджетах буде захищена значно краще, ніж раніше. Щоправда, у Samsung поки не розкрили технічні характеристики системи та не назвали дату її релізу.

Нагадаємо, що у вересні південнокорейський технологічний гігант став найактивнішим інвестором у криптовалютній галузі — корпорація вклала близько $ 6 мільярдів у крипто-стартапи. Як стало відомо зі звіту аналітиків Blockdata, з вересня 2021 року по червень 2022 року представники Samsung інвестували у 13 проектів, пов’язаних із криптовалютами та блокчейн-технологіями.

Раніше у компанії також зазначали, що планують інвестувати кошти у технологію MachineFi. За словами директора Samsung Next Реймонда Ляо, фірма зосереджується на інвестуванні в блокчейн, штучний інтелект та віртуальну реальність. «Те, до чого йде IoTeX, вписується в кілька наших напрямків. Я сподіваюся, що ми зможемо зробити внесок у подальший успіх MachineFi. Це дуже захопливо», — заявив Ляо.

noworries За матеріалами:

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