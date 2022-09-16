Samsung вкладе понад $5 мільярдів, щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung вкладе понад $5 мільярдів, щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року

Фондовий ринок
172
Samsung вкладе понад $5 мільярдів, щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року
Samsung вкладе понад $5 мільярдів, щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року
Південнокорейська компанія Samsung Electronics інвестує понад 7 трлн вон (5,02 млрд доларів США) до 2030 року в рамках екологічних ініціатив, спрямованих на те, щоб до 2050 року зробити компанію вуглецевонейтральною.
Про це повідомляє CNA.
Технологічний гігант витратить ці гроші на дослідження та розробку технологій, спрямованих на фільтрацію парникових газів і нейтралізацію вуглекислого газу, що утворюється під час виробництва мікросхем.
У Samsung також заявили, що компанія приєдналася до групи глобальних корпорацій, які зобов’язалися працювати з 100% відновлювальними джерелами енергії, під назвою «RE100».
Раніше такі компанії як Apple, TSMC і Intel вже приєдналися до «RE100».
Зазначається, що клієнти та інвестори Samsung із власними цілями щодо нейтралізації викидів вуглецю вже тривалий час вимагали від компанії оголосити більш чіткі екологічні цілі.
За даними компанії, на бізнес із виробництва чипів і компонентів припадає 15,6 млн або 90% від 17,4 млн тонн парникових газів, викинутих Samsung Electronics у 2021 році, тоді як на бізнес із виробництва пристроїв, включаючи мобільні, припадає 10%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.