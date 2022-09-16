Samsung вкладе понад $5 мільярдів, щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року — Finance.ua

Samsung вкладе понад $5 мільярдів, щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року Вчора 00:18 — Фондовий ринок

Samsung вкладе понад $5 мільярдів, щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року

Південнокорейська компанія Samsung Electronics інвестує понад 7 трлн вон (5,02 млрд доларів США) до 2030 року в рамках екологічних ініціатив, спрямованих на те, щоб до 2050 року зробити компанію вуглецевонейтральною.

Про це повідомляє CNA

Технологічний гігант витратить ці гроші на дослідження та розробку технологій, спрямованих на фільтрацію парникових газів і нейтралізацію вуглекислого газу, що утворюється під час виробництва мікросхем.

У Samsung також заявили, що компанія приєдналася до групи глобальних корпорацій, які зобов’язалися працювати з 100% відновлювальними джерелами енергії, під назвою «RE100».

Раніше такі компанії як Apple, TSMC і Intel вже приєдналися до «RE100».

Зазначається, що клієнти та інвестори Samsung із власними цілями щодо нейтралізації викидів вуглецю вже тривалий час вимагали від компанії оголосити більш чіткі екологічні цілі.

За даними компанії, на бізнес із виробництва чипів і компонентів припадає 15,6 млн або 90% від 17,4 млн тонн парникових газів, викинутих Samsung Electronics у 2021 році, тоді як на бізнес із виробництва пристроїв, включаючи мобільні, припадає 10%.

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