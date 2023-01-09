Samsung анонсувала духовку, яка може вести прямі трансляції Twitch — Finance.ua

Samsung анонсувала духовку, яка може вести прямі трансляції Twitch Сьогодні 03:21 — Технології&Авто

Samsung анонсувала духовку, яка може вести прямі трансляції Twitch

У переддень виставки CES 2023 південнокорейська компанія Samsung анонсувала вихід нових моделей побутової техніки серії Bespoke Home. Йдеться про розумну вбудовувану духовку, витяжку та холодильники, які з’являться у продажу пізніше цього року.

Духова шафа Bespoke AI Oven оснащена 7-дюймовим екраном з підтримкою сенсорного керування. Вона інтегрується в систему розумного дому Samsung шляхом підключення Wi-Fi, а платформа SmartThings Cooking дозволяє встановлювати таймери, розігрівати духовку або дивитися відео з внутрішньої камери на синхронізованому смартфоні.

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За даними Samsung, внутрішня камера у поєднанні з ШІ-алгоритмом здатна визначати, що саме збирається готувати користувач, щоб рекомендувати оптимальну температуру, режим та час приготування. Духова шафа може відправляти на користувальницький смартфон повідомлення про те, що їжа може пригоріти. Камера може використовуватися для створення знімків страв або навіть трансляції в інтернет в режимі онлайн процесу готування.

Духова шафа Bespoke AI Oven сумісна з сервісом Samsung Health, вона здатна аналізувати дані спортивних тренувань, а також допомагати коригувати дієту в залежності від того, які продукти є в наявності. Згідно з наявними даними, найближчим часом інтелектуальна духова шафа від Samsung надійде у продаж у Європі, а в середині року з’явиться в Північній Америці.

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