Samsung відмовилася від моделей Galaxy A7x — Finance.ua

Samsung відмовилася від моделей Galaxy A7x Сьогодні 05:01 — Технології&Авто

Samsung відмовилася від моделей Galaxy A7x

Компанія Samsung може в черговий раз переглянути свою лінійку смартфонів Galaxy A. Свого часу з неї видалили топові моделі Galaxy A9x і A8x, тепер компанія може відмовитися і від Galaxy A7x. Простіше кажучи, Galaxy A74 може не вийти.

Ресурс Galaxy Club каже , що зараз немає жодних ознак того, що Samsung готується випустити Galaxy A74. Для порівняння, про Galaxy A54, A34 та інші моделі нового покоління Galaxy A є вже безліч даних та рендери. Про Galaxy A74 немає ні крихти інформації.

Також варто згадати, що вже Galaxy A73 продавався далеко не на всіх ринках, на відміну від свого попередника, тобто при виведенні на ринок поточного покоління Galaxy A корейський гігант на основі якихось даних вирішив обмежити старшу модель. Можливо, моделі Galaxy A7x просто погано продаються. При цьому поки все ж таки немає конкретних чуток про відмову від Galaxy A7x, так що остаточну точку ставити рано. Крім того, Samsung цілком може заповнити прогалину в лінійці якоюсь іншою моделлю.

Portaltele За матеріалами:

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