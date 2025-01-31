Сальвадор змінив закон про біткоїн для відповідності вимогам МВФ — Finance.ua

Сальвадор змінив закон про біткоїн для відповідності вимогам МВФ 31.01.2025, 01:02 — Криптовалюта

Сальвадор змінив закон про біткоїн для відповідності вимогам МВФ

обов’язкове приймання криптовалюти приватними компаніями, пише Законодавчі збори Сальвадору в терміновому порядку затвердили поправки до закону про біткоїн, щоб відповідати умовам угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Однією з ключових змін стало виключення вимоги про, пише Reuters

Документ, внесений президентом Найібом Букеле, був схвалений переважною більшістю голосів. Представники правлячої партії наголосили, що нововведення дадуть змогу зберегти статус біткоїна як законного платіжного засобу, водночас забезпечуючи його зручніше використання в економіці.

Поправки були необхідні для виконання умов угоди з МВФ, який вимагає зниження ризиків, пов’язаних із криптовалютами. В обмін організація погодилася виділити країні кредит у $1,4 млрд.

Попри активізацію співпраці з МВФ, Сальвадор продовжує збільшувати резерви в першій криптовалюті. За останні кілька місяців країна придбала додатково 12 BTC

За даними порталу Bitcoin Office , країна володіє 6049 BTC на суму близько $633 млн, а загальний дохід від інвестицій у криптовалюту становить 127%. Влада заявляє, що має намір провести додаткові закупівлі у 2025 році, оскільки біткоїн-стратегія довела свою ефективність.

Читайте також Біткоїну прогнозуть зростання до $118 000 у лютому

Сальвадор став першою країною, яка легалізувала першу криптовалюту як законний платіжний засіб 2021 року. Надалі уряд почав регулярно закуповувати біткоїн, формуючи власний крипторезерв.

Водночас країна стикалася з регулярною критикою з боку МВФ через надмірну, на думку організації, ставку на високоризикові активи.

Раніше стало відомо, що Сальвадор і Аргентина підписали договір про спільний розвиток криптогалузі. У рамках угоди країни обмінюватимуться досвідом і знаннями у сфері цифрових активів і блокчейну. Насамперед справа стосується спільної роботи в нормативно-правовому напрямку.

Нагадаємо, ми писали, що тільки 7,5% жителів Сальвадора заявили про використання біткоїна для взаєморозрахунків.

Щоб зробити Finance.ua ще більш корисним для читачів, ми запустили невеличке опитування. 👉🏻 Ваші відповіді на кілька простих питань допоможуть нам краще зрозуміти ваші інтереси, фінансові цілі та вподобання у контенті, а відтак — робити матеріали максимально актуальними для вас.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.