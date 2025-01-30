Біткоїну прогнозуть зростання до $118 000 у лютому — Finance.ua
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Біткоїну прогнозуть зростання до $118 000 у лютому

Криптовалюта
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Біткоїну прогнозуть зростання до $118 000 у лютому
Біткоїну прогнозуть зростання до $118 000 у лютому
Аналітики криптогалузі відзначають: на крипторинку історично склалася цікава тенденція — лютий виявляється особливо вдалим місяцем для Bitcoin. За даними аналітичної платформи Coinglass, протягом останніх дванадцяти років найпопулярніша криптовалюта демонструвала двозначне зростання у восьми випадках, із середнім прибутком 15,6%.
Рекордним став 2013 рік, коли Bitcoin виріс на 62%. Друге місце посідає минулий 2024 рік — тоді криптовалюта подорожчала на 43,5%, піднявшись з $42 580 до $62 560. Значні прибутки спостерігалися також у 2016, 2017 та 2021 роках, коли зростання становило від 20% до 37%.
Біткоїну прогнозуть зростання до $118 000 у лютому
Особливого оптимізму аналітикам додає той факт, що 2025 рік є постхалвінговим періодом, що традиційно позитивно впливає на динаміку флагманської криптовалюти у лютому. За умови повторення середньої історичної динаміки, ціна BTC може досягти позначки у $118 000.
Березень також традиційно є сприятливим місяцем для Bitcoin — з 2019 року криптовалюта показувала зростання у п’яти випадках із шести. Натомість січень демонструє менш стабільні результати. У поточному 2025 році Bitcoin зріс приблизно на 8,5% у січні, досягнувши рівня близько $103 000 після короткочасного падіння до $98 000.
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Ethereum також демонструє стабільно високі показники у лютому — з 2017 року середнє зростання становить 17%. Торік ціна ETH зросла на 46%, піднявшись з $2 280 до $3 380. Якщо така динаміка збережеться, вартість Ethereum може досягти $3 750, а при повторенні сценарію 2024 року — навіть $4 700.
Втім, аналітики застерігають: хоча історичні дані й створюють підґрунтя для оптимістичних прогнозів щодо криптовалютного ринку в лютому 2025 року, минулі результати не гарантують повторення подібних сценаріїв у майбутньому.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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