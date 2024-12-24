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Bitcoin перевершить золото — прогноз від Galaxy Digital

Криптовалюта
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Bitcoin перевершить золото — прогноз від Galaxy Digital
Bitcoin перевершить золото — прогноз від Galaxy Digital
Протягом наступних 5−8 років ринкова капіталізація Bitcoin може перевершити золото.
Про це заявив генеральний директор Galaxy Digital Майк Новограц.
Коли Bitcoin лише починав свій шлях, багато хто ставив під сумнів його потенціал. Але прогнози Новограца свідчать про те, що ця криптовалюта може стати новим «цифровим золотом». Зараз ринкова капіталізація золота сягає близько 12 трильйонів доларів, тоді як Bitcoin лише наближається до 1 трильйона. Однак, з урахуванням швидкості розвитку інновацій у світі криптовалют, такі прогнози вже не здаються фантастичними.

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«Це лише початок революції», — зазначив Новограц.
Важливим фактором на користь Bitcoin є його обмежений запас у 21 мільйон монет, що робить його дефляційним активом. У той час як інфляція зменшує купівельну спроможність традиційних валют, Bitcoin може стати надійним притулком для інвесторів. Крім того, зростаючий інтерес з боку інституційних інвесторів лише підсилює його позиції на ринку.

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Хоча прогнози Новограца можуть здаватися занадто оптимістичними, важливо пам’ятати про волатильність криптовалютного ринку. Інвестори повинні бути готові до різких коливань цін, які можуть як принести великі прибутки, так і значні втрати. Незважаючи на це, зростання інтересу до Bitcoin, як до засобу збереження вартості, може стати ключовим фактором його успіху.
За матеріалами:
Cryptonews
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