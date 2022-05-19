Ризик дефолту в росії зріс до 90%, — Bloomberg — Finance.ua

Ризик дефолту в росії зріс до 90%, — Bloomberg

Вчора 21:08 — Світ

У росії зростає ризик дефолту після того, як інвестори відреагували на останні сигнали зі США, повідомляє агентство Bloomberg.

Адміністрація Джо Байдена має намір повністю заблокувати виплати з облігацій з країни американським інвесторам із наступного тижня. Видання зазначає, що ринкова оцінка ймовірності дефолту росії протягом одного року зросла у середу до 90% із 77%.

Незважаючи на широкомасштабні санкції, досі росії вдавалося уникати дефолту, зокрема завдяки тому, що в США дозволили виплати за облігаціями американським інвесторам. Однак ця можливість закриється вже 25 травня, зазначила міністриня фінансів Джанет Єллен.

У той же час, міністр фінансів рф Антон Силуанов підтвердив у середу, що Росія не має наміру оголошувати дефолт за суверенним боргом у розмірі майже 20 мільярдів доларів, який вона повинна іноземним інвесторам, і платитиме в рублях, якщо перекази будуть заблоковані.

Наступні перекази боргу москви мають бути здійснені 27 травня з іноземних облігацій з терміном погашення у 2026 і 2036 роках. Ці платежі піддаються ризику, якщо американським інвесторам буде заборонено отримувати російські кошти, хоча росія має 30-денний пільговий період, щоб знайти рішення, як це було зроблено раніше цього місяця.

Раніше стало відомо, що Росія опинилася на межі дефолту. Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США не продовжить ліцензію, яка дозволяла обслуговувати рф суверенний борг у доларах.

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