WSJ: у США пропонують вилучити з обігу купюри $100, щоб знищити накопичення росіян — Finance.ua
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WSJ: у США пропонують вилучити з обігу купюри $100, щоб знищити накопичення росіян

Вчора 15:30Валюта
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WSJ: у США пропонують вилучити з обігу купюри $100, щоб знищити накопичення росіянWSJ: у США пропонують вилучити з обігу купюри $100, щоб знищити накопичення росіян
Щоб жителі росії відчули на собі санкційний тиск, необхідно вилучити з обігу 100-доларові купюри, повідомляє Нове видання.
Про це повідомив науковий співробітник Інституту Гувера Маркос Куналакіс в огляді The Wall Street Journal.
"Більшість росіян не постраждали від західних санкцій, але є одна річ, яку міністерство фінансів США може зробити, щоб мати реальний політичний тиск на володимира путіна, — негайно припинити обіг та оплату 100-доларовими банкнотами в Росії",— заявив експерт.
Він зазначив, що багато років росіяни замість вкладення грошей у пенсійний фонд скуповують долари та зберігають їх вдома.
«Станом на 2019 рік у росії перебувало понад 661 500 фунтів 100-доларових банкнот, багато з яких було заховано в матрацах. Це 31,5 мільярда доларів», — наводить статистику Куналакис.
До початку 2022 року сума готівкових заощаджень росіян становила 74,6 млрд доларів.

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«Швидке скасування 100-доларової банкноти не дозволить швидко конвертувати кошти через поточну ситуацію в рф. Заощадження росіян перетворяться на папір», — озвучив свою пропозицію американський фахівець, додавши, що такі дії спровокують у росії соціальний вибух.
На думку Куналакіса, навіть розмови про скасування 100-доларових купюр сколихнуть ситуацію в росії , а також порушать «політичний статус-кво путіна сильніше, ніж багато санкцій».
За матеріалами: Курс України
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