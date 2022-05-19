WSJ: у США пропонують вилучити з обігу купюри $100, щоб знищити накопичення росіян — Finance.ua

WSJ: у США пропонують вилучити з обігу купюри $100, щоб знищити накопичення росіян

Вчора 15:30 — Валюта

WSJ: у США пропонують вилучити з обігу купюри $100, щоб знищити накопичення росіян

Щоб жителі росії відчули на собі санкційний тиск, необхідно вилучити з обігу 100-доларові купюри, повідомляє Нове видання

Про це повідомив науковий співробітник Інституту Гувера Маркос Куналакіс в огляді The Wall Street Journal.

"Більшість росіян не постраждали від західних санкцій, але є одна річ, яку міністерство фінансів США може зробити, щоб мати реальний політичний тиск на володимира путіна, — негайно припинити обіг та оплату 100-доларовими банкнотами в Росії",— заявив експерт.

Він зазначив, що багато років росіяни замість вкладення грошей у пенсійний фонд скуповують долари та зберігають їх вдома.

«Станом на 2019 рік у росії перебувало понад 661 500 фунтів 100-доларових банкнот, багато з яких було заховано в матрацах. Це 31,5 мільярда доларів», — наводить статистику Куналакис.

До початку 2022 року сума готівкових заощаджень росіян становила 74,6 млрд доларів.

«Швидке скасування 100-доларової банкноти не дозволить швидко конвертувати кошти через поточну ситуацію в рф. Заощадження росіян перетворяться на папір», — озвучив свою пропозицію американський фахівець, додавши, що такі дії спровокують у росії соціальний вибух.

На думку Куналакіса, навіть розмови про скасування 100-доларових купюр сколихнуть ситуацію в росії , а також порушать «політичний статус-кво путіна сильніше, ніж багато санкцій».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.