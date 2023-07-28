Ринок землі з початку війни втратив 11,5 млрд: скільки він може приносити економіці — Finance.ua

Ринок землі з початку війни втратив 11,5 млрд: скільки він може приносити економіці Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Ринок землі з початку війни втратив 11,5 млрд: скільки він може приносити економіці

З початку великої війни український ринок сільськогосподарських земель втратив 11,5 мільярда гривень. Відкриття ринку для юридичних осіб з 2024 року може щорічно протягом наступних трьох років принести додатково 1−2,7% ВВП.

Про це йдеться в в аналітичному огляді «Земельний ринок в Україні», підготовленому KSE Агроцентр за підтримки USAID.

Через повномасштабне російське вторгнення не були укладені понад 102 тис угод купівлі-продажу с/г земель сукупним обсягом 282 тис. га та вартістю 11,5 млрд грн (312 млн дол), що дорівнює 0,2% ВВП країни.

Найбільших втрат зазнав ринок земель у Харківській області, яка була лідером за часткою сільгоспземель в обігу до повномасштабного вторгнення — понад 2,7 млрд грн (близько 75 млн дол). Майже 1,17 млрд грн (близько 232 млн дол) втратив ринок земель Херсонщини. Найменші втрати ринку спостерігаються в західних регіонах України.

Водночас за підсумками першого півріччя цього року у всіх областях, крім тимчасово окупованих, спостерігається відновлення обсягу транзакцій, а такі області як Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька — перевершили показники 2021 року (+16%, +22% та +10% відповідно).

Середньозважена ціна на сільгоспземлі в національній валюті продовжує помірне зростання — у червні 2023 року вона становила 37,2 тис грн за 1 га.

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Дослідники вказують, що ціни на товарну землю вже традиційно дещо вищі від цін на решту сільгоспземель. Ключовими факторами ціноутворення залишаються географічне розташування земельних ділянок стосовно лінії фронту, а також нормативна грошова оцінка.

«Водночас залишається проблема невідповідності офіційних цін ринковим. Для 53,4% транзакцій, що відбулися в червні 2023 року, ціна купівлі-продажу сільськогосподарських ділянок не відрізнялася від НГО більше, ніж на 2%. Це знову повертає нас до питання якнайшвидшого запровадження масової оцінки земель», — зазначив дослідник KSE Агроцентр Роман Нейтер.

Серед усіх земельних транзакцій із сільгоспземлею лідерські позиції займають оренда та спадщина, угоди купівлі-продажу — на третьому місці. Найбільшим попитом серед покупців як і раніше користуються землі для товарного виробництва та особистого селянського господарства — 94% угод купівлі-продажу від початку 2023 року.

Що стосується цін, то найдорожчі товарні землі у першому півріччі цього року були в Івано-Франківській області - понад 70 тис грн за га. Найдешевші - у Херсонській та Запорізькій областях, охоплених бойовими діями.

За даними опитування «Вплив земельного ринку на добробут та відновлення громад», проведеного у липні, 81% опитаних позитивно оцінили вплив відкриття ринку землі на економічний добробут своєї громади, а 62% переконані, що внаслідок відкриття ринку землі поліпшився матеріальний стан власників сільськогосподарських ділянок.

Крім цього, 77% респондентів вважають, що розвиток ринку земель сільгосппризначення сприятиме післявоєнному відновленню їхніх громад. Понад 82% переконані, що цьому також сприятиме законодавче закріплення дозволу на продаж державних та комунальних земель на електронних аукціонах. Більш ніж половина опитаних підтримують скасування безоплатної передачі земель сільгосппризначення у власність громадян як одну з передумов для економічного відновлення.

Економічна Правда За матеріалами:

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