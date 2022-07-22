Ринок праці зростає досить динамічно: хто найбільш затребуваний — Finance.ua
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Ринок праці зростає досить динамічно: хто найбільш затребуваний

Особисті фінанси
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Щотижнева кількість розміщених вакансій зростає на 10%. Ринок праці зростає досить динамічно.
Про це розповів провідний експерт ринку праці Сергій Марченко.
Зараз змінюється кількість вакансій у роботодавців, вона зростає, але кількість людей, які шукають роботу, приблизно однакова. З початку війни вона залишається більш менш стабільною,
— провідний експерт ринку праці Сергій Марченко.

За його словами, починаючи з лютого цього року Держстат припинив публікувати актуальну статистику щодо ринку праці.
«Ми зараз орієнтуємось на інформацію сайтів пошуку роботи. За інформацією сайтів пошуку роботи, у перший тиждень після вторгнення кількість вакансій зменшилася у 8 разів, з 64 тис. вакансій, які роботодавці розміщували щотижня, до 8 тис. вакансій», — зазначив Марченко.
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Він повідомив, що ринок праці почав відновлюватись на початку червня. Тоді кількість вакансій порівняно з початком повномасштабного вторгнення росії зросла вдвічі, але все одно залишалося занадто низькою порівняно з минулим роком.
До речі, для успішної роботи потрібні іноземні мови. Speak Up — міжнародна мережа шкіл англійської мови, яка налічує десятки шкіл в Україні та по всьому світу.
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«Наразі ринок зростає досить динамічно. Сайт пошуку роботи зазначає, що щотижнева кількість розміщених вакансій збільшується на 10% — це дуже динамічно. Я думаю, що це пов’язано з тим, що найбільше від війни постраждала промисловість. У промисловості великі ланцюги постачання. Втрата цих ланцюжків досить болісна була в перші місяці війни, але вже минуло майже півроку, і зараз бізнеси налагоджують нові ланцюги, і тому я розраховую на відновлення промисловості, а відновлення промисловості також тягне за собою відновлення ринку праці, тому зараз ринок праці зростає досить динамічно, він далекий від показників минулого року, але зростання є, і воно продовжуватиметься», — розповів Марченко.
Крім того, він зазначив, що зараз найбільше вакансій у продажах.
«У продажах зараз близько третини всіх вакансій, що є на сайтах пошуку роботи. У першому топі є 5 вакансій, пов’язаних із продажами, це менеджери з продажу та продавці роздрібних продажів, клієнт-менеджери. Ще шукають бухгалтерів, керманичів. З-поміж робітничих спеціальностей найпопулярніші професії кухаря та водія», — сказав Марченко.

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За матеріалами:
УНН
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