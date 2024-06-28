Ринок праці: у яких галузях найбільше зросли зарплати у працівників — Finance.ua

Ринок праці: у яких галузях найбільше зросли зарплати у працівників Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Ринок праці: у яких галузях найбільше зросли зарплати у працівників

OLX Робота дослідила, як змінилася середня заробітна плата у найбільш затребуваних за кількістю оголошень галузях на платформі з грудня 2023 року по травень 2024 року.

Відповідна статистика наводиться у релізі компанії.

Так, у першій популярній галузі — Роздрібна торгівля, продажі і закупки — середня заробітна плата з початку року у даній категорії зросла на 6,7% (з 16,4 тис. гривень до 17,5 тис. грн).

Далі йдуть такі галузі:

Логістика / Склад / Доставка. Середня оплата праці у категорії збільшилась незначно — на 1,6% (з 24,2 тис. грн до 24,6 тис. грн);

Середня оплата праці у категорії збільшилась незначно — на 1,6% (з 24,2 тис. грн до 24,6 тис. грн); Виробництво / робітничі спеціальності. Підвищення середньої заробітної плати у категорії — 5,3% (з 20 тис. до 21,2 тис. грн);

Підвищення середньої заробітної плати у категорії — 5,3% (з 20 тис. до 21,2 тис. грн); Готельно-ресторанний бізнес / Туризм. З початку року середня оплата роботи у категорії зросла на 5,4% (16,3 тис. грн. станом на початок 2024 року та 17,2 тис. грн у травні 2024);

З початку року середня оплата роботи у категорії зросла на 5,4% (16,3 тис. грн. станом на початок 2024 року та 17,2 тис. грн у травні 2024); Будівництво / облицювальні роботи. Одна із перерахованих категорій тут, що показали досить незначний ріст середньої заробітної плати — 1,8% (з 27,3 тис. грн до 27,8 тис. грн);

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Клінінг / Домашній персонал. На 7,6% зросла середня заробітна плата, виходячи із розміщених оголошень у категорії (з 12,7 тисячі гривень до 13,7 тисячі);

На 7,6% зросла середня заробітна плата, виходячи із розміщених оголошень у категорії (з 12,7 тисячі гривень до 13,7 тисячі); СТО / автомийки. Середня заробітна плата зросла на 3,4% (з 27,6 тис. грн до 28,6 тис.);

Середня заробітна плата зросла на 3,4% (з 27,6 тис. грн до 28,6 тис.); Охорона / безпека. Єдина із категорій у переліку, що з початку року показали зниження середньої заробітної плати — на -7,8% (з 15,7 тис. грн оплата впала до 14,5. тис. грн);

Єдина із категорій у переліку, що з початку року показали зниження середньої заробітної плати — на -7,8% (з 15,7 тис. грн оплата впала до 14,5. тис. грн); Краса / фітнес / спорт. У категорії відбулось зростання середньої зарплати на 10% (з 18,5 тис. грн до 20,4 тис. грн);

У категорії відбулось зростання середньої зарплати на 10% (з 18,5 тис. грн до 20,4 тис. грн); Адміністративний персонал / HR / Секретаріат. У категорії серед перерахованих тут відбувся найбільший ріст заробітної плати. З початку 2024 року до травня середня оплата праці зросла на 14% (з 17,6 тис. грн до 20,1 тис. грн).

Довідка Finance.ua:

у травні середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн. Цей показник залишається незмінним уже 4 місяці;

при цьому за даними Держстату, середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5% у порівнянні з показником минулого року. У I кварталі 2024 року вона становила 18 903 грн.

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Економічна Правда За матеріалами:

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