Ринок оренди: тендеції та підсумки 2024 року — Finance.ua

Ринок оренди: тендеції та підсумки 2024 року Сьогодні 15:00 — Нерухомість

Ринок оренди: тендеції та підсумки 2024 року

Як кажуть експерти, основний показник — це попит. Великий попит підняв вартість оренди нерухомості.

Оренда по Києву злетіла на 25%, в окремих випадках навіть на 70−80%. Переважно це закриті ЖК: «Варшавський квартал», «Great» тощо.

Стабільний попит демонструє також оренда нежитлової нерухомості торгівельного профілю. За період воєнного стану мегамаркети, супермаркети («Сільпо», «Novus» тощо) продовжують працювати на своїх площах, як і приєднані до них кав’ярні, маленькі магазинчики. Так, з офісами відмінності є, бо частина перейшла на дистанційку ще під час пандемії.

Заслуговує на увагу також чинник сезонності у ціноутворенні.

«В Одесі влітку вартість добової оренди становила 3,5 тис. грн. І це ‘'бабусина квартира''. Цього року ціни злетіли до космосу, й це з тієї простої причини, що люди хочуть кудись повезти дітей, розвіятися. Одеса була забита. Повно машин на дніпровських, київських номерах. Бо куди ще можна було поїхати на море? Генічеськ? Скадовськ… Ті, об’єкти, які ми здавали в оренду, за місяць прогуляли максимум добу. Максимум, тому що клінінг не встигав прибирати: люди вже стояли під будинком» - каже експерт Віталій Лавренко.

Читайте більше про нерухомість в статті:

Довідка Finance.ua:

У 2022−2023 роках приріст одноквартирних будинків — 21,6%, тоді як багатоквартирних лише 5,8%. У 2023−2024 роках цей тренд зберігся: приріст одноквартирних будинків досягнув 61,9%, тоді як багатоквартирних лише 5,2%. Тож, попит на приватні будинки високий і зростає набагато швидше, ніж на багатоквартирне житло.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.