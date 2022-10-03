Ринок нових авто у вересні: топ-5 найпопулярніших марок — Finance.ua
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Ринок нових авто у вересні: топ-5 найпопулярніших марок

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Ринок нових авто у вересні: топ-5 найпопулярніших марок
Ринок нових авто у вересні: топ-5 найпопулярніших марок
У вересні на ринку нових легкових авто було зареєстровано 3,4 тис. продажів. Це на 16% більше, ніж у серпні, однак у порівнянні з вереснем 2021 року продажі скоротились у 2,8 раза.
Про це повідомляє Укравтопром.
Всього з січня по вересень 2022 року українці придбали і поставили на облік 27,8 тис. нових легкових машин, що на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Топ-5 брендів

Першість на ринку продовжує утримувати Toyota. За місяць в Україні було зареєстровано 673 нових автомобілів цієї японської марки. Водночас у порівнянні з серпнем поточного року попит на нові Тойоти зменшився на 10%, а відносно вересня 2021 року — майже у 2,3 раза.
Другий результат у Skoda — 312 авто, що на 94% більше серпневого показника марки та на 20% менше, ніж у вересні минулого року.
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На третьому місці Hyundai — 265 реєстрацій (+54% до серпня 22р., −38% до вересня 21р.).
На четвертому місці Mitsubishi — 261 шт. (+123% до серпня 22р., −41% до вересня 21р.).
На 5 місці BMW — 250 шт. (+27% до серпня 22р., −1% до вересня 21р.).
Титул бестселера вересня дістався автомобілю Toyota RAV-4. Цей кросовер впродовж місяця вибрали 305 покупців.
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За матеріалами:
Finance.ua
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