Кросовери на "автоматі", які можна купити до $10 000 — Finance.ua
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Кросовери на "автоматі", які можна купити до $10 000

Технології&Авто
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Кросовери завойовують популярність у світі з урахуванням досить просторого салону таких авто та можливості долати нерівні ділянки дороги. Якщо розглядати український авторинок, то здебільшого представлено SUV з автоматичною коробкою передач.
Auto.ria зібрав найпоширеніші кросовери з цінами в діапазоні від $8000 до $10 000. До добірки увійшли транспортні засоби брендів BMW, Hyundai, Volkswagen, Mazda, Mitsubishi, Chevrolet, Suzuki, Dodge тощо.
Найпоширеніші моделі на «автоматі» та із середньою ціною $9000:
  • BMW X5 — 2001-2006 рр. випуску;
  • Hyundai Santa Fe — 2006-2008 рр.;
  • Volkswagen Touareg — 2003-2008 рр.;
  • Mazda CX-7 — 2007-2011 рр.;
  • Hyundai Tucson — 2006-2008 рр.;
  • Mitsubishi Outlander — 2006-2009 рр.;
  • Chevrolet Captiva — 2006-2014 рр.;
  • Suzuki Grand Vitara — 2006-2008 рр.;
  • Dodge Journey — 2008-2015 рр.;
  • Toyota RAV4 — 2005-2008 рр.;
  • Jeep Patriot — 2010-2016 рр.;
  • Volkswagen Tiguan — 2008-2012 рр.;
  • Mercedes-Benz M-Class — 2001-2008 рр.;
  • KIA Sorento — 2005-2011 рр.;
  • Infiniti FX — 2003-2007 рр.
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Нагадаємо, за підсумками січня-серпня поточного року український ринок поповнився 24,4 тис. нових легкових автомобілів. Більшість автомобілістів (57%) обирали транспортні засоби з бензиновими двигунами.
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За матеріалами:
УБР
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