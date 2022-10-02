Кросовери на "автоматі", які можна купити до $10 000 — Finance.ua

Кросовери на "автоматі", які можна купити до $10 000 Вчора 21:29 — Технології&Авто

Кросовери завойовують популярність у світі з урахуванням досить просторого салону таких авто та можливості долати нерівні ділянки дороги. Якщо розглядати український авторинок, то здебільшого представлено SUV з автоматичною коробкою передач.

Auto.ria зібрав найпоширеніші кросовери з цінами в діапазоні від $8000 до $10 000. До добірки увійшли транспортні засоби брендів BMW, Hyundai, Volkswagen, Mazda, Mitsubishi, Chevrolet, Suzuki, Dodge тощо.

Найпоширеніші моделі на «автоматі» та із середньою ціною $9000:



BMW X5 — 2001-2006 рр. випуску;

Hyundai Santa Fe — 2006-2008 рр.;

Volkswagen Touareg — 2003-2008 рр.;

Mazda CX-7 — 2007-2011 рр.;

Hyundai Tucson — 2006-2008 рр.;

Mitsubishi Outlander — 2006-2009 рр.;

Chevrolet Captiva — 2006-2014 рр.;

Suzuki Grand Vitara — 2006-2008 рр.;

Dodge Journey — 2008-2015 рр.;

Toyota RAV4 — 2005-2008 рр.;

Jeep Patriot — 2010-2016 рр.;

Volkswagen Tiguan — 2008-2012 рр.;

Mercedes-Benz M-Class — 2001-2008 рр.;

KIA Sorento — 2005-2011 рр.;

Infiniti FX — 2003-2007 рр.

Нагадаємо, за підсумками січня-серпня поточного року український ринок поповнився 24,4 тис. нових легкових автомобілів. Більшість автомобілістів (57%) обирали транспортні засоби з бензиновими двигунами.

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УБР За матеріалами:

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