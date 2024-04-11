Ryanair розпродає дешеві квитки до моря: напрямки та ціни — Finance.ua

Ryanair розпродає дешеві квитки до моря: напрямки та ціни Сьогодні 12:34 — Особисті фінанси

Ryanair розпродає дешеві квитки до моря: напрямки та ціни

Європейський лоукостер Ryanair проводить розпродаж квитків за ціною від 15 євро з багатьох країн. Забронювати переліт за доступною ціною можна буде до 14 квітня.

Розповідаємо, куди можна буде дешево полетіти з аеропортів сусідніх до України країн.

ід 15 євро на рейси з 30 квітня до 30 червня 2024 року. Як зазначається на сайті лоукостера , можна придбати авіаквитки за ціною в

Маршрути та ціни

Для прикладу надаємо рейси із сусідніх з Україною країн:

Польща

Варшава — Салоніки (Греція) — від 22 євро;

Варшава — Неаполь (Італія) — від 35 євро;

Краків — Подгориця (Чорногорія) — від 18 євро;

Краків — Венеція (Італія) — від 16 євро;

Краків — Барселона Жирона (Іспанія) — від 26 євро;

Познань — Барі (Італія) — від 18 євро;

Вроцлав — Подгоріца (Чорногорія) — від 19 євро;

Вроцлав — Корфу (Греція) — від 27 євро;

Вроцлав — Палермо (Італія) — від 38 євро;

Гданськ — Задар (Хорватія) — від 22 євро.

Румунія

Бухарест — Катанія (Італія) — від 25 євро;

Бухарест — Корфу (Греція) — від 27 євро;

Бухарест — Мальта — від 38 євро.

Угорщина

Будапешт — Салоніки (Греція) — від 15 євро;

Будапешт — Ріміні (Італія) — від 16 євро;

Будапешт — Неаполь (Італія) — від 20 євро;

Будапешт — Пафос (Кіпр) — від 16 євро.

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Нагадаємо, у березні ірландський лоукостер Ryanair повідомив, що додає 7 нових напрямків до своєї маршрутної мережі із Польщі. Полетіти до популярних середземноморських локацій можна буде із Познані та Катовіце.

Перелік нових рейсів:

Катовіце — Аліканте з 19 квітня 2024 року, 1 рейс на тиждень

Катовіце — Барі з 16 квітня 2024 року, 2 рейси на тиждень

Катовіце — Мальта з 15 квітня 2024 року, 3 рейси на тиждень

Катовіце — Рим Фьюмічіно з 15 квітня 2024 року, 2 рейси на тиждень

Катовіце — Задар з 17 квітня 2024 року, 1 рейс на тиждень

Познань — Малага на момент написання статті ще не було розкладу

Варшава Модлін — Манчестер з 17 квітня 2024 року, 3 рейси на тиждень

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