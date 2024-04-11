Ryanair розпродає дешеві квитки до моря: напрямки та ціни — Finance.ua
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Ryanair розпродає дешеві квитки до моря: напрямки та ціни

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Ryanair розпродає дешеві квитки до моря: напрямки та ціни
Ryanair розпродає дешеві квитки до моря: напрямки та ціни
Європейський лоукостер Ryanair проводить розпродаж квитків за ціною від 15 євро з багатьох країн. Забронювати переліт за доступною ціною можна буде до 14 квітня.
Розповідаємо, куди можна буде дешево полетіти з аеропортів сусідніх до України країн.
Як зазначається на сайті лоукостера, можна придбати авіаквитки за ціною від 15 євро на рейси з 30 квітня до 30 червня 2024 року.

Маршрути та ціни

Для прикладу надаємо рейси із сусідніх з Україною країн:

Польща

  • Варшава — Салоніки (Греція) — від 22 євро;
  • Варшава — Неаполь (Італія) — від 35 євро;
  • Краків — Подгориця (Чорногорія) — від 18 євро;
  • Краків — Венеція (Італія) — від 16 євро;
  • Краків — Барселона Жирона (Іспанія) — від 26 євро;
  • Познань — Барі (Італія) — від 18 євро;
  • Вроцлав — Подгоріца (Чорногорія) — від 19 євро;
  • Вроцлав — Корфу (Греція) — від 27 євро;
  • Вроцлав — Палермо (Італія) — від 38 євро;
  • Гданськ — Задар (Хорватія) — від 22 євро.

Румунія

  • Бухарест — Катанія (Італія) — від 25 євро;
  • Бухарест — Корфу (Греція) — від 27 євро;
  • Бухарест — Мальта — від 38 євро.

Угорщина

  • Будапешт — Салоніки (Греція) — від 15 євро;
  • Будапешт — Ріміні (Італія) — від 16 євро;
  • Будапешт — Неаполь (Італія) — від 20 євро;
  • Будапешт — Пафос (Кіпр) — від 16 євро.
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Нагадаємо, у березні ірландський лоукостер Ryanair повідомив, що додає 7 нових напрямків до своєї маршрутної мережі із Польщі. Полетіти до популярних середземноморських локацій можна буде із Познані та Катовіце.
Перелік нових рейсів:
  • Катовіце — Аліканте з 19 квітня 2024 року, 1 рейс на тиждень
  • Катовіце — Барі з 16 квітня 2024 року, 2 рейси на тиждень
  • Катовіце — Мальта з 15 квітня 2024 року, 3 рейси на тиждень
  • Катовіце — Рим Фьюмічіно з 15 квітня 2024 року, 2 рейси на тиждень
  • Катовіце — Задар з 17 квітня 2024 року, 1 рейс на тиждень
  • Познань — Малага на момент написання статті ще не було розкладу
  • Варшава Модлін — Манчестер з 17 квітня 2024 року, 3 рейси на тиждень
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За матеріалами:
Finance.ua
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