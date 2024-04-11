Ryanair розпродає дешеві квитки до моря: напрямки та ціни — Finance.ua

Ryanair розпродає дешеві квитки до моря: напрямки та ціни
Європейський лоукостер Ryanair проводить розпродаж квитків за ціною від 15 євро з багатьох країн. Забронювати переліт за доступною ціною можна буде до 14 квітня.
Розповідаємо, куди можна буде дешево полетіти з аеропортів сусідніх до України країн.
Як зазначається на сайті лоукостера, можна придбати авіаквитки за ціною від 15 євро на рейси з 30 квітня до 30 червня 2024 року.
Маршрути та ціни
Для прикладу надаємо рейси із сусідніх з Україною країн:
Польща
- Варшава — Салоніки (Греція) — від 22 євро;
- Варшава — Неаполь (Італія) — від 35 євро;
- Краків — Подгориця (Чорногорія) — від 18 євро;
- Краків — Венеція (Італія) — від 16 євро;
- Краків — Барселона Жирона (Іспанія) — від 26 євро;
- Познань — Барі (Італія) — від 18 євро;
- Вроцлав — Подгоріца (Чорногорія) — від 19 євро;
- Вроцлав — Корфу (Греція) — від 27 євро;
- Вроцлав — Палермо (Італія) — від 38 євро;
- Гданськ — Задар (Хорватія) — від 22 євро.
Румунія
- Бухарест — Катанія (Італія) — від 25 євро;
- Бухарест — Корфу (Греція) — від 27 євро;
- Бухарест — Мальта — від 38 євро.
Угорщина
- Будапешт — Салоніки (Греція) — від 15 євро;
- Будапешт — Ріміні (Італія) — від 16 євро;
- Будапешт — Неаполь (Італія) — від 20 євро;
- Будапешт — Пафос (Кіпр) — від 16 євро.
Нагадаємо, у березні ірландський лоукостер Ryanair повідомив, що додає 7 нових напрямків до своєї маршрутної мережі із Польщі. Полетіти до популярних середземноморських локацій можна буде із Познані та Катовіце.
Перелік нових рейсів:
- Катовіце — Аліканте з 19 квітня 2024 року, 1 рейс на тиждень
- Катовіце — Барі з 16 квітня 2024 року, 2 рейси на тиждень
- Катовіце — Мальта з 15 квітня 2024 року, 3 рейси на тиждень
- Катовіце — Рим Фьюмічіно з 15 квітня 2024 року, 2 рейси на тиждень
- Катовіце — Задар з 17 квітня 2024 року, 1 рейс на тиждень
- Познань — Малага на момент написання статті ще не було розкладу
- Варшава Модлін — Манчестер з 17 квітня 2024 року, 3 рейси на тиждень
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