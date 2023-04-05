Румунія виділить Україні $800 тисяч через механізми НАТО — Finance.ua

Румунія виділить Україні $800 тисяч через механізми НАТО Вчора 11:47 — Казна та Політика

Румунія виділить Україні $800 тисяч через механізми НАТО

Уряд Румунії надасть Україні понад 800 тисяч доларів для зміцнення оборони через ініціативу НАТО щодо нарощування оборонного потенціалу.

Про це заявив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску на міністерській зустрічі країн Альянсу, передає NewsMaker.

Ауреску підтвердив, що НАТО продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

«Як я вже казав, якщо ми хочемо миру в регіоні, в євроатлантичному просторі, ми маємо допомогти Україні виграти цю війну, іншого варіанту немає», — зазначив він.

При цьому румунський міністр додав, що іншим партнерам НАТО, які опинилися під час війни у вразливому становищі, також потрібна підтримка.

«Ми повинні підтримати й інших уразливих партнерів у регіоні, наприклад, Молдову, яка є об’єктом дестабілізуючих дій росії», — зазначив він.

Ауреску також зазначив, що Румунія виділить $750 тисяч для Молдови в рамках тієї ж ініціативи.

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Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоганніс висловився за посилення східного флангу НАТО та посилення присутності Альянсу в Чорному морі, яке має надзвичайне стратегічне значення особливо зараз.

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Укрінформ За матеріалами:

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