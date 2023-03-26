Румунія хоче пришвидшити перехід на євро — Finance.ua

Румунія хоче пришвидшити перехід на євро Вчора 23:07 — Валюта

Румунія хоче пришвидшити перехід на євро

Уряд Румунії прагне пришвидшити запровадження євро в країні — до 2026 року. Це на три роки раніше, ніж передбачає поточний план приєднання до єврозони.

Про це заявив міністр фінансів країни Адріан Качіу.

«План приєднання до єврозони має горизонт 2029 року. Ми його дотримуємося. Але я хочу, щоб це був 2026 рік. Для цього ми всі повинні докласти зусиль, проштовхнути реформи, передбачені Національним планом відновлення та стійкості (NRRP), і виконати національний план на 100%», — зазначив він.

Наголошується, що країни Євросоюзу, які хочуть перейти на євро, повинні досягти високого ступеня стійкої економічної конвергенції. Наприкінці минулого року Єврокомісія заявила, що Румунія не відповідає умовам, які необхідні для прийняття євро.

Починаючи з 2007 року, уряди послідовно обіцяли, що Румунія приєднається до єврозони і перейде на євро, хоча, попри те, що політична воля приєднатися до групи існує повсюдно, Національний банк Румунії оголосив у 2021 році, що приєднання відбудеться не раніше 2029 року.

Як заявив радник голови Національного банку Румунії Адріан Васілеску, економічні зусилля на цьому етапі будуть занадто великими і майже нездійсненними.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.