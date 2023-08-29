Рукописний текст Стіва Джобса про Apple-1 став найдорожчим аркушем паперу в історії — Finance.ua

Рукописний текст Стіва Джобса про Apple-1 став найдорожчим аркушем паперу в історії Сьогодні 18:36 — Технології&Авто

Рукописний анонс про продаж комп’ютера Apple-1, написаний Стівом Джобсом вручну, продано на аукціоні за ціною $175 759. Це датоване березнем-1976 оголошення, за словами організаторів торгів, є «вкрай цінним історичним артефактом».

Подробиці

У рукописі містяться технічні характеристики комп’ютера та міркування Джобса про потенціал пристрою. Засновник «яблучної» компанії відзначав доступність Apple-1 і позиціонував пристрій як «повний комп’ютер на єдиній друкованій платі».

У тексті анонса міститься згадка про 8 Кб оперативки, вбудовану клавіатуру і відеовихід з опцією підключення до телевізора. Ім'я покупця традиційно не розголошується.

Стів Джобс залишив неймовірну спадщину, заклавши основи одного з найуспішніших брендів в історії - Apple. У 1976 році він разом із соратниками в особі Стіва Возняка і Рональда Вейна заснував компанію в гаражі батьків. Цей момент став відправною точкою шляху, який привів до революційних досягнень у світі технологій.

Першим великим проривом став випуск Apple I — персонального комп’ютера, який запропонував користувацький інтерфейс і відкрив дорогу до масового використання ПК. Однак справжній успіх прийшов із випуском Apple II 1977 року. Інноваційна концепція та масове просування зробили «двійку» першим в історії хітом на світовому ринку персональних комп’ютерів.

Однак справжня революція сталася 1984 року, коли Apple представила Macintosh. Завдяки проривним ідеям на кшталт графічного користувальницького інтерфейсу та миші, комп’ютери стали доступними з цінового погляду та інтуїтивно зрозумілими для широкої аудиторії.

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Однак внутрішні конфлікти призвели до звільнення Джобса з компанії 1985 року. Він створив власну групу NeXT, яка, хоч і не досягла комерційного успіху, стала зародком майбутніх інновацій.

У 1997 році Джобс повернувся в Apple і почав трансформацію компанії. Він представив серію успішних продуктів, починаючи з iMac і закінчуючи iPod, iPhone і iPad. Ці пристрої перевернули ринок і встановили нові стандарти в індустрії.

Стів Джобс пішов із життя 2011 року, але його спадщина продовжує надихати і впливати на інновації. Apple стала однією з найдорожчих компаній у світі, а Джобс залишається символом візіонера, чиї ідеї та пристрасне прагнення до досконалості залишили незгладимий слід в історії технологій.

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