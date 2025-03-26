Рух транспорту Південним мостом у Києві частково обмежать з лівого на правий берег — Finance.ua
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Рух транспорту Південним мостом у Києві частково обмежать з лівого на правий берег

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Рух транспорту Південним мостом у Києві частково обмежать з лівого на правий берег
Рух транспорту Південним мостом у Києві частково обмежать з лівого на правий берег
Із 28 березня до 1 серпня 2025 року частково обмежать рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро.
Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Київавтошляхміст».
«Обмеження пов’язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вул. Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе. Загальна протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 650 метрів. Передбачається відремонтувати залізобетонну плиту проїжджої частини, влаштувати новий гідроізоляційний шар та асфальтобетонне покриття», — йдеться у пресрелізі відділу комунікацій Київської міської держаної адміністрації.
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Зазначається, що ремонтні роботи виконуватимуть у два етапи з почерговим обмеженням руху транспорту:
  • 1-й етап — крайньою лівою та частково середньою смугами руху;
  • 2-й етап — крайньою правою та частково середньою смугами руху.
У КП «Київавтошляхміст» нагадують, що з 2021 року міст перебуває в обмежено працездатному стані. За висновками фахівців, міст потребує реконструкції з пристосуванням до сучасних норм і вимог.
Раніше повідомлялось, що 12 березня Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег, рух з правого на лівий берег поки залишиться закритим. Без обмежень транспорт рухатиметься:
  • Північним мостом; мостом Метро;
  • Мостом ім. Є. О. Патона;
  • Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги);
  • Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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