Ручну поклажу в літаках планують зробити безкоштовною: коли ЄС скасує доплати — Finance.ua
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Ручну поклажу в літаках планують зробити безкоштовною: коли ЄС скасує доплати

Особисті фінанси
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Ручну поклажу в літаках планують зробити безкоштовною: коли ЄС скасує доплати
Ручну поклажу в літаках планують зробити безкоштовною: коли ЄС скасує доплати
У Європейському союзі з’явилася ініціатива відмовитися від збору додаткової плати за ручну поклажу на борту літака. Авіакомпаніям пропонують встановити єдині визначені стандарти для розмірів і ваги рюкзаків та сумок пасажирів.
Про це пише Visit Ukraine Today.
Комітет Європарламенту з розгляду петицій прийняв одноголосно резолюцію, яка закликає авіаперевізників забезпечити своїм клієнтам можливість безкоштовно вносити ручну поклажу на борт літака.
Ця ініціатива спрямована на вирішення двох ключових проблем:
  • по-перше, введення єдиних стандартів спростило б подорожі пасажирів, які використовують зв’язані між собою рейси;
  • по-друге, це дозволить уникнути прихованих додаткових витрат, про які туристи часто дізнаються в останній момент.
Уже у 2014 році Європейський суд визнав, що ручна поклажа обмежених розмірів повинна бути доступною пасажирам при авіаперевезеннях. Проте це рішення було лише рекомендаційним і не було підтримано авіакомпаніями.
Тепер же це питання знову на порядку денному. Автори резолюції пропонують встановити конкретні параметри для ручної поклажі і закликають всі 27 країн-членів ЄС прийняти єдині правила.
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Як відомо, сьогодні кожен авіаперевізник встановлює свої власні вимоги до ручної поклажі, яку можна брати на борт безкоштовно. Зазвичай, чим дешевший авіаквиток, тим більше пасажиру доведеться заплатити за перевищення обмежень. Ця практика часто використовується європейськими низькобюджетними авіакомпаніями. Проте, пасажири часто дізнаються про ці додаткові витрати лише на стійці реєстрації.
Пропозиція ініціаторів щодо безкоштовної поклажі буде розглянута у жовтні.

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За матеріалами:
visitukraine.today
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