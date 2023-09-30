Названо найкращий день для бронювання авіаквитків, щоб заощадити кошти — Finance.ua
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Названо найкращий день для бронювання авіаквитків, щоб заощадити кошти

Особисті фінанси
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Названо найкращий день для бронювання авіаквитків, щоб заощадити кошти
Названо найкращий день для бронювання авіаквитків, щоб заощадити кошти
Стало відомо, коли найкраще бронювати квитки на літак, щоб заощадити гроші.
Згідно зі звітом Expedia Air Travel Hacks Report, міжнародні авіаквитки слід бронювати приблизно за 60 днів (і не більше ніж за 4 місяці) для оптимальної доступності та економії (в середньому близько 10%). Торік золота середина наступала приблизно за шість місяців.
Неділя залишається найдешевшим днем тижня для бронювання авіаквитків, а п’ятниця — найдорожчим. У середньому мандрівники заощаджують до 13%. Щоб заощадити до 16%, експерти радять планувати виліт на четвер та уникати поїздки у неділю, яка в середньому є найдорожчим днем для початку поїздки.
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Виліт до 15:00 зведе до мінімуму вплив затримок та скасування. Ймовірність скасування рейсів, що вилітають після 15:00 за статистикою на 50% вище, ніж у попередніх.
Внутрішні авіаквитки слід бронювати за 28 днів до вильоту. Мандрівники заощадили до 24% порівняно з тими, хто забронював квитки в останню хвилину, що перевищує середній показник економії в 10%, який туристи спостерігали 2022 року.
Щорічний звіт Expedia про хаки у сфері авіаперевезень базується на аналізі мільярдів точок даних та найбільшій у світі базі даних про продаж авіаквитків, створеній у співпраці з Airlines Reporting Corporation (ARC) та OAG.

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За матеріалами:
ТСН
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