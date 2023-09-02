В яких країнах Європи дешевше подорожувати залізницею, ніж літаком: маршрути — Finance.ua

В яких країнах Європи дешевше подорожувати залізницею, ніж літаком: маршрути Сьогодні 15:14 — Світ

В яких країнах Європи дешевше подорожувати залізницею, ніж літаком: маршрути

Ні для кого не секрет, що авіаперельоти в Європі, як правило, коштують значно дешевше ніж подорожі наземним транспортом. У деяких випадках квиток на потяг коштує майже вдвічі дорожче квитка на літак. Однак, TheLocal. dk поділилися списком популярних європейських маршрутів, на яких поїздка потягом буде значно доступнішою за переліт.

Куди дешевше подорожувати потягом, ніж літаком

Міжнародна неурядова організація Greenpeace проаналізувала вартість квитків на потяг та літак на 112 маршрутах. Ціни порівнювались на подорожі в країнах Європейського союзу, Великої Британії, Швейцарії та Норвегії. І попри те, що в більшості випадків поїздка потягом виявилась дорожчою за переліт, спеціалісти виділили 23 маршрути, якими значно вигідніше подорожувати саме потягом.

Однак варто, зауважити, що «ідеальними» стали лише 12 маршрутів, адже решта передбачають досить довгі подорожі через тривалі або часті пересадки та повільні потяги.

Прага-Берлін

Через відсутність прямого залізничного сполучення між двома столицями, більшість людей обирають саме авіапереліт. Однак, видання зазначає, що квиток на літак вартує значно дорожче ніж поїздка залізничним транспортом. Більш того, дістатися з Праги до Берліну поїздом можна всього за 4 з половиною години. Наразі між країнами курсує від 6 поїздів на день, а вартість квитка починається від 29,90 євро.

Цюріх-Відень

На цьому маршруті курсує 6 прямих потягів на день, а поїздка займає близько 8 годин. Зазначається, що вартість квитка на поїзд обійдеться приблизно на 30% дешевше, ніж переліт.

Цюріх-Берлін

Між містами щоденно курсує 5 міжнародних поїздів, один з них — нічний, що значно спрощує подорож. Найшвидшим потягом дістатися до пункту призначення можна за 8 з половиною годин, а вартість квитка на потяги стартує від 49,90 євро.

Варшава-Берлін

На цьому маршруті також курсує 5 прямих поїздів щоденно. Поїздка займає, як правило, менше ніж 6 годин. Вартість квитків на потяги варіюється від 27,90 до 49,90 євро.

Мадрид-Барселона

Це один з найпопулярніших маршрутів серед туристів, а тому між містами курсує багато потягів. Найшвидшим потягом дістатися пункту призначення можна лише за 2 години 40 хвилин. При цьому вартість квитка стартує від 14 євро. Остаточна вартість залежить від часу бронювання.

Тронхейм-Осло

Між містами курсує 6 щоденних потягів прямого сполучення, один з них також є нічним. Найшвидший потяг йде менше ніж 7 годин, а вартість квитка коливається від 65−70 євро.

Серед інших найвигідніших залізничних маршрутів, які за вартістю є доступнішими за переліт, в дослідженні вказані: Гельсінкі-Оулу, Афіни-Салоніки, Порту-Лісабон, Кошице-Прага та Прага-Будапешт.

У яких країнах квиток на потяг вартує значно дорожче

Мандрівки на потягах вартують дорожче, адже, як правило, на міжнародних маршрутах залучено кілька залізничних компаній. Крім цього, на більшість поїздів потрібно купувати окремі квитки, щоб зробити пересадку.

Так, згідно з опублікованим звітом, найдорожче залізничне сполучення зафіксовано у:

Великій Британії та Іспанії (приблизно у 4 рази дорожче за квитки на літак),

Бельгії (у 2,6 раза),

Франції та Італії (у 2,5 раза).

Зазначається, що на деякі маршрути, наприклад, з Барселони до Лондона, вартість квитків на потяг більш ніж у 10 разів перевищує вартість квитків на літак.

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