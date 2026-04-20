Допомога по вагітності та пологах для ФОП: чи треба сплачувати податки з декретних Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

Допомога по вагітності та пологах має спеціальний податковий режим

Пенсійний фонд надає допомогу по вагітності та пологах, однак питання її оподаткування для фізичних осіб-підприємців залишається актуальним.

Про це пише Судово-юридична газета.

Згідно із законом про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, право на виплати мають застраховані особи — як громадяни України, так і іноземці чи особи без громадянства, які проживають в Україні. Йдеться про випадки тимчасової втрати працездатності, до яких належить і вагітність та пологи.

Виплата призначається у період роботи або здійснення підприємницької діяльності, включно з випробувальним терміном чи навіть днем звільнення.

Як оподатковуються такі виплати

Податківці наголошують: допомога по вагітності та пологах має спеціальний податковий режим:

для ФОП ці кошти не вважаються доходом від підприємницької діяльності;

водночас вони розглядаються як дохід фізичної особи.

Однак ключове — інше.

Відповідно до норм Податкового кодексу, такі виплати:

не включаються до оподатковуваного доходу фізичної особи;

не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Що з військовим збором

Ставка військового збору становить 5%, але застосовується лише до оподатковуваних доходів.

Оскільки допомога по вагітності та пологах не входить до загального оподатковуваного доходу, вона звільняється і від військового збору.

Висновок

Допомога по вагітності та пологах, яку отримує ФОП від Пенсійного фонду:

не включається до підприємницького доходу;

не оподатковується ПДФО;

не обкладається військовим збором.

Таким чином, ці виплати фактично є повністю звільненими від податкового навантаження.

