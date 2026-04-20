Допомога по вагітності та пологах для ФОП: чи треба сплачувати податки з декретних
Пенсійний фонд надає допомогу по вагітності та пологах, однак питання її оподаткування для фізичних осіб-підприємців залишається актуальним.
Про це пише Судово-юридична газета.
Згідно із законом про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, право на виплати мають застраховані особи — як громадяни України, так і іноземці чи особи без громадянства, які проживають в Україні. Йдеться про випадки тимчасової втрати працездатності, до яких належить і вагітність та пологи.
Виплата призначається у період роботи або здійснення підприємницької діяльності, включно з випробувальним терміном чи навіть днем звільнення.
Як оподатковуються такі виплати
Податківці наголошують: допомога по вагітності та пологах має спеціальний податковий режим:
- для ФОП ці кошти не вважаються доходом від підприємницької діяльності;
- водночас вони розглядаються як дохід фізичної особи.
Однак ключове — інше.
Відповідно до норм Податкового кодексу, такі виплати:
- не включаються до оподатковуваного доходу фізичної особи;
- не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО).
Що з військовим збором
Ставка військового збору становить 5%, але застосовується лише до оподатковуваних доходів.
Оскільки допомога по вагітності та пологах не входить до загального оподатковуваного доходу, вона звільняється і від військового збору.
Висновок
Допомога по вагітності та пологах, яку отримує ФОП від Пенсійного фонду:
- не включається до підприємницького доходу;
- не оподатковується ПДФО;
- не обкладається військовим збором.
Таким чином, ці виплати фактично є повністю звільненими від податкового навантаження.
Поділитися новиною
