0 800 307 555
Допомога по вагітності та пологах для ФОП: чи треба сплачувати податки з декретних

Особисті фінанси
Допомога по вагітності та пологах має спеціальний податковий режим
Допомога по вагітності та пологах має спеціальний податковий режим
Пенсійний фонд надає допомогу по вагітності та пологах, однак питання її оподаткування для фізичних осіб-підприємців залишається актуальним.
Про це пише Судово-юридична газета.
Згідно із законом про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, право на виплати мають застраховані особи — як громадяни України, так і іноземці чи особи без громадянства, які проживають в Україні. Йдеться про випадки тимчасової втрати працездатності, до яких належить і вагітність та пологи.
Виплата призначається у період роботи або здійснення підприємницької діяльності, включно з випробувальним терміном чи навіть днем звільнення.

Як оподатковуються такі виплати

Податківці наголошують: допомога по вагітності та пологах має спеціальний податковий режим:
  • для ФОП ці кошти не вважаються доходом від підприємницької діяльності;
  • водночас вони розглядаються як дохід фізичної особи.
Однак ключове — інше.
Відповідно до норм Податкового кодексу, такі виплати:
  • не включаються до оподатковуваного доходу фізичної особи;
  • не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Що з військовим збором

Ставка військового збору становить 5%, але застосовується лише до оподатковуваних доходів.
Оскільки допомога по вагітності та пологах не входить до загального оподатковуваного доходу, вона звільняється і від військового збору.

Висновок

Допомога по вагітності та пологах, яку отримує ФОП від Пенсійного фонду:
  • не включається до підприємницького доходу;
  • не оподатковується ПДФО;
  • не обкладається військовим збором.
Таким чином, ці виплати фактично є повністю звільненими від податкового навантаження.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Пенсійний фондПодатки
Також за темою
