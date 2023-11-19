РРО чи ПРРО: що краще обрати підприємцю — Finance.ua

РРО чи ПРРО: що краще обрати підприємцю Вчора 14:30 — Особисті фінанси

РРО чи ПРРО: що краще обрати підприємцю

З 1 жовтня 2023 року знову набули чинності штрафи за порушення порядку використання РРО.

Реєстратор розрахункових операцій — це пристрій, що зберігає інформацію про розрахунки за товари чи послуги, які здійснюються за його допомогою. Він передає інформацію фіскальним органам.

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РРО може бути двох видів:

апаратний — це звичний касовий апарат або фіскальний принтер;

програмний (ПРРО) — програмне забезпечення, яке встановлюється на комп’ютер чи інший пристрій підприємця і може виконувати функцію реєстратора операцій.

З точки зору закону різниці між РРО та ПРРО немає, адже електронна форма чека, яка створюється програмним реєстратором, має аналогічну юридичну силу й еквівалентна фізичному чеку.

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Тому обирати тип реєстратора необхідно з огляду на користь для бізнесу та його клієнтів. Проте ПРРО має низку ключових переваг над апаратними аналогами:

Вартість. Придбати касовий апарат — це від 8 тис. грн. Окрім того, потрібно сплатити за його обслуговування та налаштування, за потреби докупити додаткове обладнання (наприклад, сканер), а також увесь час закуповувати касову стрічку. Програмні РРО обходяться в рази дешевше.

Простота встановлення. У разі з ПРРО все можна вирішити онлайн за день, тоді ж як з апаратним РРО потрібно звернутися до ДПС, сертифікованого центру обслуговування, заповнити кілька форм і чекати близько п’яти робочих днів.

Звітність. ПРРО може автоматично вести облік і формувати звітність для податкових органів, що в рази спрощує ведення бізнесу. Хоча заради правди треба зазначити, що це вміють і декотрі апаратні РРО — залежить від функціоналу.

Ринок ПРРО в Україні об'ємний. Свої рішення для бізнесу пропонують як банки (наприклад, ПриватБанк , monobank, Ощадбанк), так і компанії, що не мають стосунку до банківського сектору.

Finance.ua вирішив вивчити пропозиції саме таких компаній. Обрали найкращих, на наш погляд. Тих, до кого варто придивитися уважніше:

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