РРО чи ПРРО: що краще обрати підприємцю — Finance.ua
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РРО чи ПРРО: що краще обрати підприємцю

Особисті фінанси
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РРО чи ПРРО: що краще обрати підприємцю
РРО чи ПРРО: що краще обрати підприємцю
З 1 жовтня 2023 року знову набули чинності штрафи за порушення порядку використання РРО.
Про це сказано в статті Finance.ua ПРРО: сервіси, що допоможуть підприємцям.
Реєстратор розрахункових операцій — це пристрій, що зберігає інформацію про розрахунки за товари чи послуги, які здійснюються за його допомогою. Він передає інформацію фіскальним органам.
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РРО може бути двох видів:
  • апаратний — це звичний касовий апарат або фіскальний принтер;
  • програмний (ПРРО) — програмне забезпечення, яке встановлюється на комп’ютер чи інший пристрій підприємця і може виконувати функцію реєстратора операцій.
З точки зору закону різниці між РРО та ПРРО немає, адже електронна форма чека, яка створюється програмним реєстратором, має аналогічну юридичну силу й еквівалентна фізичному чеку.
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Тому обирати тип реєстратора необхідно з огляду на користь для бізнесу та його клієнтів. Проте ПРРО має низку ключових переваг над апаратними аналогами:
  • Вартість. Придбати касовий апарат — це від 8 тис. грн. Окрім того, потрібно сплатити за його обслуговування та налаштування, за потреби докупити додаткове обладнання (наприклад, сканер), а також увесь час закуповувати касову стрічку. Програмні РРО обходяться в рази дешевше.
  • Простота встановлення. У разі з ПРРО все можна вирішити онлайн за день, тоді ж як з апаратним РРО потрібно звернутися до ДПС, сертифікованого центру обслуговування, заповнити кілька форм і чекати близько п’яти робочих днів.
  • Звітність. ПРРО може автоматично вести облік і формувати звітність для податкових органів, що в рази спрощує ведення бізнесу. Хоча заради правди треба зазначити, що це вміють і декотрі апаратні РРО — залежить від функціоналу.
Ринок ПРРО в Україні об'ємний. Свої рішення для бізнесу пропонують як банки (наприклад, ПриватБанк, monobank, Ощадбанк), так і компанії, що не мають стосунку до банківського сектору.
Finance.ua вирішив вивчити пропозиції саме таких компаній. Обрали найкращих, на наш погляд. Тих, до кого варто придивитися уважніше:

ПРРО: сервіси, що допоможуть підприємцям 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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