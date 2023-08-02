Розвантажить пункти пропуску. Коли запустять новий поїзд до Варшави: названа дата — Finance.ua
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Розвантажить пункти пропуску. Коли запустять новий поїзд до Варшави: названа дата

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Розвантажить пункти пропуску. Коли запустять новий поїзд до Варшави: названа дата
Розвантажить пункти пропуску. Коли запустять новий поїзд до Варшави: названа дата
У серпні до Варшави почне курсувати новий потяг із прикордонної станції Рава-Руська на Львівщині. Він стане альтернативою іншим видам транспорту для багатьох пасажирів.
Попередньо поїзд планують запустити на маршрути 24 серпня, повідомляє tvoemisto.tv.
Польський поїзд виконуватиме два рейси в день, повідомив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко. Новий маршрут стане альтернативою іншим видам транспорту для перетину кордону та розвантажить пункти пропуску.
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Для запуску цього маршруту від Рави-Руської до кордону з Польщею відремонтували колію та вокзал, відкрили митний пост. Залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років.
Рейси запустить польська залізнична компанія SKPL. Раніше повідомлялося, що в обох напрямках курсуватиме потяг, розрахований на 240 пасажирів.
У Рава-Руській пасажири після проходження прикордонно-митного контролю зможуть скористатися рейсами «Укрзалізниці», наприклад, до Львова.
У цьому році також планують прокласти євроколію від станції Рави-Руська до Брюховичів. У майбутньому цей залізничний маршрут сполучатиме Львів та Варшаву.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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