Розвантажить пункти пропуску. Коли запустять новий поїзд до Варшави: названа дата — Finance.ua

Розвантажить пункти пропуску. Коли запустять новий поїзд до Варшави: названа дата Сьогодні 19:45 — Особисті фінанси

Розвантажить пункти пропуску. Коли запустять новий поїзд до Варшави: названа дата

У серпні до Варшави почне курсувати новий потяг із прикордонної станції Рава-Руська на Львівщині. Він стане альтернативою іншим видам транспорту для багатьох пасажирів.

Попередньо поїзд планують запустити на маршрути 24 серпня, повідомляє tvoemisto.tv

Польський поїзд виконуватиме два рейси в день, повідомив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко. Новий маршрут стане альтернативою іншим видам транспорту для перетину кордону та розвантажить пункти пропуску.

Читайте також «Укрзалізниця» посилює гірський напрямок додатковим поїздом з Києва до Ясіні

Для запуску цього маршруту від Рави-Руської до кордону з Польщею відремонтували колію та вокзал, відкрили митний пост. Залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років.

Рейси запустить польська залізнична компанія SKPL. Раніше повідомлялося, що в обох напрямках курсуватиме потяг, розрахований на 240 пасажирів.

У Рава-Руській пасажири після проходження прикордонно-митного контролю зможуть скористатися рейсами «Укрзалізниці», наприклад, до Львова.

У цьому році також планують прокласти євроколію від станції Рави-Руська до Брюховичів. У майбутньому цей залізничний маршрут сполучатиме Львів та Варшаву.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.