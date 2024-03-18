Розширюють протести: поляки заблокували два КПП на кордоні з Німеччиною — Finance.ua
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Розширюють протести: поляки заблокували два КПП на кордоні з Німеччиною

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Розширюють протести: поляки заблокували два КПП на кордоні з Німеччиною
Розширюють протести: поляки заблокували два КПП на кордоні з Німеччиною
Відучора польські фермери блокують кордон з Німеччиною у напрямку Берліна на двох контрольно-пропускних пунктах. Організатори протестів кажуть, що проїхати можуть лише екстрені служби.
Про це повідомляє видання Радіо Свобода.
Зазначається, що блокування руху відбувається на двох КПП: Свєцко і Ґубінку.
За словами організаторів акції, проїхати можуть лише поліція, швидка допомога, пожежна і прикордонна служби. Решту легкових автомобілів відправляють на інші пропускні пункти.
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Протестувальники наголосили, що виступають проти напливу сільськогосподарських продуктів з України, білорусі, росії та інших країн. Однак блокади на білоруському кордоні не спостерігається.
«Ми проти напливу не стандартизованої сільськогосподарської продукції в ЄС. Ми мусимо дотримуватися суворих норм і приписів, а надходять продукти генетично модифіковані. Бо ні в Україні, ні в росії, ані в інших країнах, де продукують генетично модифіковану продукцію, немає жодних норм і така продукція потрапляє на польський ринок», — розповів один з організаторів.
Нагадаємо, у Польщі місцева влада заборонила фермерам блокувати деякі дороги.
Йдеться про важливі відрізки доріг, перекриття яких може паралізувати рух автотранспорту в країні, повідомляє Gazeta Wyborcza.
За матеріалами:
Novyny.live
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