Розробники Meta навчили розумні окуляри публікувати дописи в соцмережах — Finance.ua
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Розробники Meta навчили розумні окуляри публікувати дописи в соцмережах

Технології&Авто
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Розробники Meta навчили розумні окуляри публікувати дописи в соцмережах
Розробники Meta навчили розумні окуляри публікувати дописи в соцмережах
Компанія Meta оновила свої розумні окуляри Ray-Ban, надавши їм більше можливостей голосового керування.
Одна з нових функцій дозволяє публікувати зображення в Instagram Stories, не дістаючи телефону.
Тепер користувачеві достатньо просто віддати відповідну голосову команду. Додала зручності використання й інша функція, що дозволяє голосом запустити відтворення з Amazon Music.
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Для відправки в Instagram вже зробленої фотографії достатньо сказати: «Привіт, Мета, поділися моєю останньою фотографією в Instagram» (Hey Meta, share my last photo to Instagram). Існує також можливість віддати команду на відправку необробленої фотографії в режимі реального часу безпосередньо перед зйомкою: «Привіт, Мета, опублікуй фото в Instagram» (Hey Meta, post a photo to Instagram).
Розумні окуляри тепер також вміють миттєво включати відтворення музики з Amazon Music, для чого достатньо сказати: «Привіт, Мета, включи Amazon Music» (Hey Meta, play Amazon Music). Керувати відтворенням можна за допомогою сенсорних датчиків пристрою або голосових команд.
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Нові функції розгортаються поступово і з часом стануть доступні всім власникам розумних окулярів Ray-Ban Meta. Минулого місяця Meta представила мультимодальний штучний інтелект для розумних окулярів Ray-Ban. Завдяки цьому пристрій тепер вміє описувати навколишні об'єкти, визначати пам’ятки та читати оголошення, знаки та вивіски різними мовами. Також власники розумних окулярів отримали можливість здійснювати відеодзвінки без допомоги рук за допомогою WhatsApp та Messenger.
За матеріалами:
noworries
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