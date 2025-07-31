Бестселери Європи: які машини купують європейці (інфографіка) — Finance.ua

Бестселери Європи: які машини купують європейці (інфографіка) Сьогодні 19:04 — Технології&Авто

Бестселери Європи: які машини купують європейці (інфографіка)

Як повідомляє Укравтором, за даними JATO, найпопулярнішим легковим автомобілем у Європі (28 країн) в першому півріччі цього року став Dacia Sandero.

Майже 129 тис. нових авто цієї моделі було реалізовано на європейських ринках з січня по червень.

Водночас, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, попит на Dacia Sandero зменшився на 11%.

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Нагадаємо, за пів року найбільше нових легкових автомобілів в Україні придбали у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.

Серед вживаних авто в Київській, Дніпропетровській та Рівненській областях найпопулярнішим став Volkswagen Golf. Столичні покупці частіше обирали електромобіль Tesla Model Y, а мешканці Львівщини — Audi Q5.

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