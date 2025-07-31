Бестселери Європи: які машини купують європейці (інфографіка) — Finance.ua
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Бестселери Європи: які машини купують європейці (інфографіка)

Технології&Авто
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Бестселери Європи: які машини купують європейці (інфографіка)
Бестселери Європи: які машини купують європейці (інфографіка)
Як повідомляє Укравтором, за даними JATO, найпопулярнішим легковим автомобілем у Європі (28 країн) в першому півріччі цього року став Dacia Sandero.
Майже 129 тис. нових авто цієї моделі було реалізовано на європейських ринках з січня по червень.
Водночас, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, попит на Dacia Sandero зменшився на 11%.
Бестселери Європи: які машини купують європейці (інфографіка)
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Нагадаємо, за пів року найбільше нових легкових автомобілів в Україні придбали у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.
Серед вживаних авто в Київській, Дніпропетровській та Рівненській областях найпопулярнішим став Volkswagen Golf. Столичні покупці частіше обирали електромобіль Tesla Model Y, а мешканці Львівщини — Audi Q5.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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