Розробники Cardano працюють над запуском нового блокчейн-проекта, орієнтованного на конфіденційність — Finance.ua

Розробники Cardano працюють над запуском нового блокчейн-проекта, орієнтованного на конфіденційність
Засновник Cardano (ADA) Чарльз Хоскінсон заявив, виступаючи на заході ScotFes, що розробники Input Output Global (IOG) готуються до запуску Midnight, нового блокчейна з внутрішнім альткойном. Новий проект направлений на захист конфіденційності користувача.
Згідно зі слайдом, який Хоскінсон продемонстрував на сцені, Midnight — це блокчейн, орієнтований на захист конфіденційних комерційних і персональних даних.
Місія блокчейну полягає в тому, щоб «створити систему, яка дасть людям фундаментальні свободи об’єднання, комерції та самовираження».
Midnight розробляється для того, щоб надати користувачам автономію і контроль над обробкою їх даних.
На додаток до забезпечення конфіденційності для користувачів, Midnight також будується з можливостями використання смарт-контрактів, які дозволять розробникам «швидко створювати і розгортати орієнтовані на конфіденційність DApps (децентралізовані додатки), використовуючи багато мов програмування».
Чарльз Хоскінсон також повідомив, що розробники планують інтегрувати Midnight в Cardano і винагородити операторів стейкпулів новою криптовалютою.
«Ми візьмемо цю віртуальну машину Midnight і запустимо її в якості сайдчейна Cardano...», — заявив Хоскінсон.
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