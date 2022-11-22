Аналітик розповів, що чекає на криптовалютний ринок наприкінці 2022 року — Finance.ua

Аналітик розповів, що чекає на криптовалютний ринок наприкінці 2022 року 22.11.2022, 00:28 — Фінтех і Картки

Аналітик розповів, що чекає на криптовалютний ринок наприкінці 2022 року

Виходячи з торгової історії флагманського криптовалютного активу, Bitcoin може бути на порозі серйозного дна.

Таку думку висловив криптовалютний аналітик Бенджамін Коуен на своєму Youtube-каналі.

«Існує багато циклічних індикаторів для Bitcoin, які, ймовірно, з’являться досить скоро, чи не так? У нас було глибоке дно на ринку криптовалютних активів наприкінці 2014 року, але активи пролилися кров’ю в 2015 році. Наприкінці 2018 року у нас було також глибоке дно. Потенційно ми можемо побачити ще одне велике дно на криптовалютному ринку наприкінці 2022 або на початку 2023 року», — сказав він.

За словами криптостратега, цифрові активи досягають дна приблизно через рік після початку ведмежого ринку.

«Потрібна не тільки цінова капітуляція, але й часова. У 2013 році це зайняло більше року — близько 14 місяців, перш ніж дно було фактично досягнуто», — зазначив експерт.

Коуен додав, що однією з явних ознак того, що дно може бути досягнуто, буде падіння загальної ринкової капіталізації 125 найбільших криптовалют більш ніж на 20% від поточних рівнів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

cryptomisto За матеріалами:

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