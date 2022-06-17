Розробник мобільних ігор Game Insight йде з росії та звільняє сотні співробітників — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Розробник мобільних ігор Game Insight йде з росії та звільняє сотні співробітників

Вчора 17:22Фондовий ринок
232
Розробник мобільних ігор Game Insight йде з росії та звільняє сотні співробітниківРозробник мобільних ігор Game Insight йде з росії та звільняє сотні співробітників
Великий розробник мобільних ігор Game Insight закриває російські офіси та звільняє близько 600 співробітників.
Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Головний офіс компанії знаходиться в Литві, проте заснована Game Insight була у москві. У росії у розробника було чотири офіси — у москві, Нижньому Новгороді, Таганрозі, Мурманську.
Читайте також
«Після того, як наші литовські друзі визнали росію державою-терористом, Game Insights залишили російські топ-менеджери, а тепер компанія вирішила остаточно припинити бізнес у росії», — написав Федоров.
Як пише російський портал App2Top із посиланням на двох незалежних один від одного інформаторів, співробітників не попереджали про звільнення заздалегідь. Однак після розсилки повідомлень про звільнення їх нібито почали «масово відключати» від корпоративного месенджера та сервісів. Також повідомляється, що частину людей запрошують на підтримку наявних продуктів у новому ТОВ.
Місце для вашої реклами
Також за даними видання «у компанії немає коштів на те, щоб розрахуватися за своїми зобов’язаннями». Йдеться, зокрема, про заробітну плату за червень.
Game Insight була заснована у 2009 році в москві. У 2014 році компанія перенесла штаб-квартиру до Вільнюсу, щоб «зміцнити позиції як глобальної компанії, а також посилити присутність у Європі як на одному з ключових ринків».
Компанія відома іграми Paradise Island, My Country та Tribez. Портфоліо Game Insight включає більше 45 ігор, локалізованих 24 мовами і працюють у 218 країнах світу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.