Розробник мобільних ігор Game Insight йде з росії та звільняє сотні співробітників — Finance.ua

Розробник мобільних ігор Game Insight йде з росії та звільняє сотні співробітників

Вчора 17:22 — Фондовий ринок

Розробник мобільних ігор Game Insight йде з росії та звільняє сотні співробітників

Великий розробник мобільних ігор Game Insight закриває російські офіси та звільняє близько 600 співробітників.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Головний офіс компанії знаходиться в Литві, проте заснована Game Insight була у москві. У росії у розробника було чотири офіси — у москві, Нижньому Новгороді, Таганрозі, Мурманську.

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«Після того, як наші литовські друзі визнали росію державою-терористом, Game Insights залишили російські топ-менеджери, а тепер компанія вирішила остаточно припинити бізнес у росії», — написав Федоров.

Як пише російський портал App2Top із посиланням на двох незалежних один від одного інформаторів, співробітників не попереджали про звільнення заздалегідь. Однак після розсилки повідомлень про звільнення їх нібито почали «масово відключати» від корпоративного месенджера та сервісів. Також повідомляється, що частину людей запрошують на підтримку наявних продуктів у новому ТОВ.

Також за даними видання «у компанії немає коштів на те, щоб розрахуватися за своїми зобов’язаннями». Йдеться, зокрема, про заробітну плату за червень.

Game Insight була заснована у 2009 році в москві. У 2014 році компанія перенесла штаб-квартиру до Вільнюсу, щоб «зміцнити позиції як глобальної компанії, а також посилити присутність у Європі як на одному з ключових ринків».

Компанія відома іграми Paradise Island, My Country та Tribez. Портфоліо Game Insight включає більше 45 ігор, локалізованих 24 мовами і працюють у 218 країнах світу.

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