Шольц передумав націоналізувати німецьку дочку "Газпрому" — Finance.ua

Шольц передумав націоналізувати німецьку дочку "Газпрому"

Шольц передумав націоналізувати німецьку дочку "Газпрому"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив пропозицію міністра економіки Роберта Хабека повністю націоналізувати компанію Gazprom Germania Gmbh, колишню дочірню компанію російського монополіста «Газпрому», щоб не провокувати протистояння з росією та уникнути проблем у газовій сфері.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

«За словами обізнаних джерел, міністр економіки Роберт Хабек наполягав на повній націоналізації Gazprom Germania, щоб сприяти перезапуску її роботи, але його пропозиція була відхилена Шольцем», — повідомляє видання.

Зазначається, що Шольц «занепокоєний» тим, що подібний крок може призвести до ескалації протистояння щодо імпорту російського газу.

Щоб урятувати фінансове становище Gazprom Germania, уряд Німеччини має намір виділити до 10 мільярдів євро.

Позика призначена для стабілізації фінансів Gazprom Germania та забезпечення безпеки постачання після того, як росія обмежила постачання газу.

«За допомогою такого підходу федеральний уряд зберігає свій вплив на цю частину критичної енергетичної інфраструктури та запобігає загрозі енергетичній безпеці», — йдеться у заяві уряду Німеччини.

Gazprom Germania GmbH була ключовою компанією з постачання газу в Німеччині. Вона керувала критично важливою енергетичною інфраструктурою у ФРН. Сфери бізнесу GPG включали торгівлю енергією, транспортування газу та експлуатацію газосховищ. Газопостачання численних комунальних підприємств Німеччини побічно залежить від GPG.

Gazprom Germania GmbH, що входить до російської групи «Газпром», з 4 квітня перебуває під опікою Федерального мережевого агентства (німецького регулятора). Підставою для цього стали, серед іншого, непрозорі продажі компанії іншої російської компанії з невідомими бенефіціарними власниками та наказ цієї компанії про ліквідацію Gazprom Germania.

11 травня 2022 року росія ввела санкції проти Gazprom Germania та майже всіх її дочірніх компаній, що спричинило фінансові труднощі компанії. Збій постачання газу внаслідок російських санкцій і пов’язана з цим потреба купувати заміну за дуже високими ринковими цінами, а також необхідні гарантійні депозити (маржинальні вимоги) настільки погіршили фінансовий стан GPG, що федеральний уряд змушений забезпечити ліквідність за допомогою позики KfW.

Зазначимо, Німеччина дуже залежить від російського газу, на частку якої минулого року припало понад половину всього імпорту палива.

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