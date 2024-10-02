Розподіл паїв: як відбувається процедура і які терміни — Finance.ua

Розподіл паїв: як відбувається процедура і які терміни Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Розподіл паїв: як відбувається процедура і які терміни

Українська земля стає дедалі ціннішим активом. Вартість її зростає, а громадяни активно оформляють право власності на паї.

Окрім того, що терміни приватизації земельних часток продовжено — до 2028 року, цей процес займає немало часу.

Фахівці порталу Flombu розповіли про процедуру розподілу земельних ділянок і скільки це може тривати.

Хто і як розподіляє земельні ділянки?

Найскладніша частина у розподілі паїв — початкова, організаційна. Адже необхідно зібратися майже усім, кому виділено земельні частки.

1. Для розподілу паїв потрібно провести збори

Особи, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки, для розподілу цих паїв повинні зібратися у більшості. Тобто зареєструвати свою участь у процедурі.

Якщо більша частина володільців не з’явилася, розподіл землі не проводять.

Обов’язковою є присутність на зборах головуючого і секретаря.

2. Оформляють протокол і список учасників зборів

Щоб результати розподілу паїв мали юридичне значення, оформляється відповідний документ — протокол, який підписує кожен, хто брав участь у зборах. Також його підписує головуючий та секретар зборів.

До протоколу зборів із розподілу паїв додається список реєстрації учасників зборів, засвідчений їхніми підписами. Кожен аркуш такого переліку підписує головуючий та секретар зборів і скріплюється печаткою сільської, селищної, міської ради.

3. Подають протокол на затвердження

Після закінчення процедури розподілу паїв секретар зборів подає протокол сільській, селищній, міській раді. На це у нього є два дні.

Сільська, селищна, міська рада має затвердити протокол розподілу земельних ділянок. Термін для цієї процедури — місяць. Таке рішення і протокол зборів слугують підставою для державної реєстрації права власності на відповідні земельні ділянки.

Однак, якщо до 1 січня 2028 р. протокол про розподіл земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок, між такими особами не буде оформлено і не буде подано на затвердження органу місцевого самоврядування, вважатиметься, що такі громадяни відмовилися від землі. У результаті такі наділи передаються у комунальну власність і будуть визнані безхазяйною нерухомістю.

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Що відбувається з безхазяйною землею?

Щоб визнати землю безхазяйною, її треба взяти на облік. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна здійснюється на основі звернення до державного реєстратора або нотаріуса.

Під час розгляду заяви державний реєстратор установлює, чи зареєстровано право на землю, щодо якої подано таку заяву, і приймає рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. Або ж вирішує відмовити у взятті на такий облік.

На основі прийнятого рішення щодо землі державний реєстратор вносить відповідні дані до спеціального розділу Державного реєстру прав.

Датою та часом взяття на облік безхазяйної землі вважаються дата та час реєстрації відповідної заяви, за результатом розгляду якої державним реєстратором прийнято рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

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