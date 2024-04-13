Розлучення онлайн: покрокова інструкція, як подати заяву — Finance.ua
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Розлучення онлайн: покрокова інструкція, як подати заяву

Особисті фінанси
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Розлучення онлайн: покрокова інструкція, як подати заяву
Розлучення онлайн: покрокова інструкція, як подати заяву, Фото: i-vin.info
В Україні можна подати заяву на розлучення не лише через РАЦС або суд. Це можна зробити й онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна.
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Як розлучитися онлайн

Для того, щоб дистанційно подати заяву на розлучення, необхідно скористатися сайтом Електронного суду.
  • зайдіть на сайт Електронний суд (державна система електронної ідентифікації);
  • зареєструйтеся за електронною поштою та заходьте кожен за електронно-цифровим підписом (ЕЦП) або через «Дію»;
  • подайте заяву та завантажте документи;
  • сплатіть на сайті судовий збір.
Ви зможете відслідковувати, як просувається справа через «Електронний суд», якщо правильно виконали всі кроки.
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Зокрема, можна буде дізнатися про:

  • рішення суду;
  • листи;
  • дати засідань.
Усе це з’являтиметься на сайті, а сповіщення про них ви отримуватимете на електронну пошту.
Проте, участь у судових засіданнях та отримання рішення суду можуть здійснюватися тільки офлайн.

Довідка Finance.ua:

  • розірвання шлюбу, якщо в сім'ї є діти, проводиться тільки через суд. Так само наявність дітей впливає на поділ майна подружжя, зокрема поділ квартири. Квартиру — спільну власність, ділять 50 на 50, якщо діти не є власниками. Хоча частки можуть бути і нерівними — тут вже вирішує суд;
  • українці, яке перебувають за кордоном та хочуть оформити розлучення, можуть скористатися доступом до адміністративних послуг у сфері Державної реєстрації актів цивільного стану. Це можна зробити через дипломатичні установи України за кордоном (посольства або консульства).
За матеріалами:
РБК-Україна
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