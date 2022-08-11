Розблокування експорту металу та руди через морські порти дасть 600 млн доларів щомісяця — Forbes — Finance.ua
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Розблокування експорту металу та руди через морські порти дасть 600 млн доларів щомісяця — Forbes

Казна та Політика
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Розблокування експорту металу та руди через морські порти дасть 600 млн доларів щомісяця — Forbes
Розблокування експорту металу та руди через морські порти дасть 600 млн доларів щомісяця — Forbes
Україна розраховує, що угоду щодо розблокування портів для експорту продовольства може бути поширено на метал. У такому випадку країна зможе отримувати додаткові 600 млн доларів щомісяця.
Про це повідомляє Forbes.
Згідно зі статистичними даними, які приводить видання, у 2021 році Україна експортувала металу та руди на $21,1 млрд — це 30,9% від усього українського експорту у 2021 році. Через блокування морських портів Україна скоротила експорт металу на 47,3%, — до $3,22 млрд.
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«Відновлення морського експорту металу та руди забезпечить притік до країни додатково понад $600 млн щомісяця. Також це сприятиме стабілізації курсу гривні і дозволить утримувати валютний коридор у межах 33–36 грн/$, — такі попередні розрахунки ОП «Укрметалургпром», — йдеться в статті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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