Розблокування експорту металу та руди через морські порти дасть 600 млн доларів щомісяця — Forbes — Finance.ua

Розблокування експорту металу та руди через морські порти дасть 600 млн доларів щомісяця — Forbes Вчора 15:14 — Казна та Політика

Розблокування експорту металу та руди через морські порти дасть 600 млн доларів щомісяця — Forbes

Україна розраховує, що угоду щодо розблокування портів для експорту продовольства може бути поширено на метал. У такому випадку країна зможе отримувати додаткові 600 млн доларів щомісяця.

Про це повідомляє Forbes

Згідно зі статистичними даними, які приводить видання, у 2021 році Україна експортувала металу та руди на $21,1 млрд — це 30,9% від усього українського експорту у 2021 році. Через блокування морських портів Україна скоротила експорт металу на 47,3%, — до $3,22 млрд.

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«Відновлення морського експорту металу та руди забезпечить притік до країни додатково понад $600 млн щомісяця. Також це сприятиме стабілізації курсу гривні і дозволить утримувати валютний коридор у межах 33–36 грн/$, — такі попередні розрахунки ОП «Укрметалургпром», — йдеться в статті.

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