Україна розраховує на $20 мільярдів від експорту зернових — Finance.ua
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Україна розраховує на $20 мільярдів від експорту зернових

Аграрний ринок
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Україна розраховує на $20 мільярдів від експорту зернових
Україна розраховує на $20 мільярдів від експорту зернових
Україна очікує отримати щонайменше $20 млрд від експорту зернових, враховуючи ціни на світовому продовольчому ринку.
Про це сказав заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, пише прес-служба міністерства.
Висоцький повідомив, що зараз Україна має десятки заявок від інших країн, і це є підтвердженням того, що власники суден та трейдери вірять, що під міжнародним патронатом буде виконано зернову угоду.
Три порти Великої Одеси зможуть обслуговувати від 80 суден на місяць, зазначив заступник міністра. Це як мінімум по одному судну з кожного порту, додав він.
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«Йдеться про 3-3,5 млн т продукції на місяць. На сьогодні це досить оптимістичний показник. І це позитивний сигнал для вирівнювання цін на внутрішньому ринку», — наголосив Висоцький.
За його словами, зростання цін зможе покрити собівартість, щоб фермери могли продовжувати операційну діяльність та з упевненістю дивитись на осінньо-польові роботи.
Як повідомлялося раніше, домовленості щодо безпечного постачання українського зерна було досягнуто 22 липня у Стамбулі. Підписи під документом поставили представники України, росії, ООН та Туреччини.

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27 липня відбулось відкриття Спільного координаційного центру. Представники Туреччини, Росії, України та ООН, представлені в центрі, здійснюватимуть контроль реалізації домовленостей.
Відповідно до угоди, суховантажі, що прямують із вантажем зерна та продовольства з портів України, стають на якір у заздалегідь обговореному пункті біля входу до Стамбульської протоки. Після цього здійснюється огляд судна представниками Туреччини, рф, України та ООН з Спільного координаційного центру. Після цього кораблі продовжують шлях до кінцевого пункту призначення.
За матеріалами:
УНІАН
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